Un referendum perso oggi è un’occasione di rivalsa domani

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Oggi il Paese, il giorno dopo il referendum, si è svegliato con una domanda: ma davvero l’Italia è ancora innamorata del Governo Meloni? Certo, il referendum è una cosa diversa dalle politiche. Certo, il voto è su una cosa specifica. Certo, a sinistra c’era il campo largo (ma non larghissimo: il Terzo Polo votava sì), e chissà se ci sarà alle politiche. Certo, c’è stato Trump che ha attaccato l’Iran e la benzina eccetera eccetera. Caro centrodestra, purtroppo è andata così, ci separiamo ma rimaniamo amici. Rimaniamo amici un corno: in politica l’amicizia tra popolo e classe dirigente non esiste. Esiste il popolo che dà una possibilità a una classe dirigente, e se questa classe dirigente non soddisfa il popolo (che delle volte ha delle pretese anche assurde), il popolo manda via la classe dirigente. E’ come una grande assemblea di condominio che cambia l’amministratore ogni due per tre, per qualunque ragione, anche la più cretina. E che magari riprende l’amministratore precedente, che ha lasciato i conti in disordine perché ha pensato bene di rifare le facciate quando c’erano altre mille cose da fare, molto più urgenti.

Il Referendum ha una valenza politica, e molto forte. Come andranno le prossime elezioni? Io non lo so. Ma so che il Referendum, paradossalmente, è stato una cosa buona anche per Meloni: sennò si sarebbe accorta che la luna di miele è finita a ridosso del voto dell’anno prossimo. Perché – ormai è conclamato – i sondaggisti non ne azzeccano più mezza. E quindi il Referendum è stato un segnale chiaro e forte. Ma soprattutto anticipato.

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