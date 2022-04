True Data, ogni settimana un sondaggio e un’analisi sull’Italia

True Data è il nuovo approfondimento settimanale di True News, in collaborazione con Termometro Politico, Osservatorio Globalizzazione e The Pitch.

True Data

Ogni settimana partiremo da una tematica di attualità nel nostro paese. Lo approfondiremo a livello demoscopico – con un sondaggio realizzato ad hoc – e a livello internazionale – con i dossier dei nostri analisti.

Il progetto ha l’obiettivo di approfondire – con sondaggi e dati – tematiche che il dibattito pubblico tratta con poca accuratezza: la politica parlamentare, le relazioni economiche ed internazionali, fenomeni sociali e culturali.

Vi aspettiamo ogni weekend, con il sondaggio di Termometro Politico, l’analisi di Osservatorio Globalizzazione e i contenuti multimediali di The Pitch, coordinato dalla rete di True News.

Chi siamo

True News è una testata online di approfondimento, diretta da Fabio Massa, che a meno di un anno dal lancio ha già raggiunto 2 milioni di utenti unici mensili mettendo a confronto politica e istituzioni con il mondo produttivo e dei professionisti.

Un mondo complessivo di relazioni tra contenuti e persone che rimane in equilibrio tra bisogno di informare, capacità di creare contatto, autorevolezza, contemporaneità. Un sistema verticale ed orizzontale, multicanale, pop eppure con pubblici selezionati, che si snoda lungo vari media (giornale online, newsletter dedicate, televisione, radio, eventi dal vivo).

Termometro Politico è un progetto di approfondimento e analisi incentrato sui sondaggi, la comunicazione politica, le elezioni e le inchieste sociali e d’opinione.

È una realtà del tutto indipendente (non riceve né fondi pubblici né fondi privati). E’ formata da professionisti nei campi della comunicazione, della statistica, della linguistica e delle scienze sociali. Negli ultimi anni ha collaborato con realtà come LA7, RAI, Affaritaliani. Ha inoltre condotto ricerche commissionate da candidati e liste di vari schieramenti, a livello sia locale sia nazionale.

Osservatorio Globalizzazione è un gruppo di giovani ragazzi che, guidati dall’esperto storico Aldo Giannuli, vogliono entrare nel dibattito contemporaneo sui più disparati temi riguardanti la globalizzazione proponendo analisi, report e chiavi interpretative di elevata qualità.

Si avvale della collaborazione dei migliori esperti italiani in questi campi attraverso interviste e contributi. Ha l’obbiettivo di far si che la globalizzazione non sia più uno sconosciuto processo distante che ci attraversa senza toccarci. E’ un atto consapevole della nostra storia che dobbiamo governare e non esserne governati.

The Pitch è una piattaforma di approfondimento trasversale dell’attualità. È la finestra sul mondo dei suoi collaboratori e dei suoi lettori. È un progetto collettivo basato sugli interessi e le competenze di chi vi collabora.

Ogni autore parte da ciò che conosce e lo appassiona per poi condividerlo all’interno di una piattaforma comune. Così facendo mette in circolo una parte del proprio approfondimento, una parte di sé, per cercare di contaminarsi e crescere con quanto gli altri hanno da offrire.