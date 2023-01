Social, D’Amato re della campagna elettorale nel Lazio. Ecco quanto spendono i candidati su Facebook

Perchè potrebbe interessarti? La campagna elettorale si infiamma anche nel Lazio. Quattro gli sfidanti, ognuno con un proprio stile di comunicazione e un impegno economico sui social. Dopo quella sulla

La campagna elettorale si infiamma anche nel Lazio. Quattro gli sfidanti, ognuno con un proprio stile di comunicazione e un impegno economico sui social. Dopo quella sulla Lombardia , ecco l’analisi dei movimenti social dei candidati alle regionali nel Lazio.

Sui social D’Amato è il più “spendaccione”, Rocca, Bianchi e Rinaldi vanno di spending-review. La campagna elettorale per le Regionali nel Lazio, vede già un vincitore. Quantomeno in termini di soldi investiti su Meta.

Social: Alessio D’Amato, gli investimenti su Facebook e Instagram

Alessio D’Amato, il candidato del centro-sinistra, ha respinto un probabile accordo con i pentastellati, già incrinato dopo la vicenda inceneritore, e si è accodato al duo Renzi-Calenda. Azione e Italia Viva collegano Roma e Milano più di un FrecciaRossa: sostengono, infatti, due esponenti istituzionali del mondo della sanità. Moratti corre per le Regionali lombarde dopo le dimissioni da assessore al Welfare, D’Amato è in carica dal 2018 come assessore alla sanità del Lazio. E così, inevitabilmente, la campagna di D’Amato tocca spesso i temi della sanità. E lo fa, su Facebook come su Instagram, sullo sfondo di un blu acceso su cui poggiano lunghi testi, di colore bianco. Il suo motto è la “Forza dei risultati”, i suoi colori di riferimento sono il blu e il verde. Il rosso a sinistra è passato di moda. Ma gli investimenti in inserzioni su Meta non tramontano mai.

Social: Alessio D’Amato, 1 mln di impression per un post sui buoni libro nel Lazio

Gli investimenti del Pd Lazio cominciano a inizio dicembre con un post da 600 euro che gli fruttano un massimo di 125mila interazioni. Il contenuto è a carattere sanitario: D’Amato celebra “le due nuove PET di ultima generazione all’Istituto Regina Elena – San Gallicano – IFO, grazie ad una corretta programmazione dei fondi della Missione 6 del Pnrr”. Poi la spesa rimane sulla media dei 100 euro tranne il botto registrato dal 15 al 23 dicembre con un post salato: 1500 euro per presentare l’iniziativa dei 10mila buoni libro per gli Under30 della Regione Lazio. Le impression volano, sono circa 1 milione. Segno che D’Amato, da assessore in carica, punta molto sui risultati raggiunti dalla giunta di cui fa parte. E, infatti, quando Regione Lazio annuncia tamponi gratuiti, da effettuare negli studi dei medici di medicina generale, il budget è corposo: ancora tra i 1000 e i 1500 euro per un totale di circa 1 mln di impression. Insomma, una campagna social all’insegna dei fatti, sobria, con poche polemiche.