Schlein, non sapevo di essere segretaria. Sui social è ancora candidata

Se l’armocromista di Elly Schlein sembra essere precisa e puntuale, altrettanto non si può dire di chi cura la sua pagina Facebook. Che, in copertina, vede ancora la dicitura “candidata alla Segreteria PD” accanto alla foto usata per le primarie del partito.

Schlein, l’immagine di copertina di Facebook è quella del 30 gennaio

L’immagine di copertina risale al 30 gennaio così come quella del profilo, con lo stesso claim “Parte da noi”. Le primarie che hanno decretato la vittoria di Schlein sono avvenute il 26 febbraio. Siamo a fine maggio e il suo profilo non si è ancora accorto dell’elezione a segretaria del Pd.

Schlein, anche su Twitter l’immagine è pre-elezione

Magari il suo staff è stato più attento su Twitter. E, invece, no. Anche sul social dei cinguettii la foto di copertina è quella della campagna: Schlein risulta “candidata alla segreteria del Pd”. Su Instagram pochi cambiamenti. La foto profilo risulta la stessa di Facebook quindi quella pre-elezione.

Schlein, il successo social dopo l’elezione (ma lo staff è rimasto indietro)

E pensare che, pochi giorni dopo aver battuto Bonaccini alle primarie, secondo uno studio di Arcadia, il profilo Facebook della segreteria aveva registrato un’impennata di 34mila seguaci su Facebook e 25mila su Twitter. Peccato che lo staff social di Schlein sia rimasto ancora a festeggiare.