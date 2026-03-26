Milano 2027: il rebus del centrodestra e l’ipotesi Majorino

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com
Referendum, doccia fredda per il centrodestra: il nodo del candidato
In chiave milanese, il referendum di pochi giorni fa ha raffreddato le speranze di chi, nel centrodestra, ipotizzava una chance di vittoria. Infatti, emerge un interrogativo strategico: anche un candidato moderato di prestigio faticherebbe a competere contro un centrosinistra che, pur senza il terzo polo, si conferma molto avanti nei consensi.
Il giallo dei moderati: una categoria “non pervenuta”
Finora si è ipotizzato che una candidatura a sinistra del Pd, come quella di Pierfrancesco Majorino, rischierebbe di perdere il voto dei moderati. Tuttavia, i dati sollevano un dubbio sulla reale consistenza di questa categoria: anche nella battaglia sulla giustizia, tema identitario per ogni riformista, i moderati sono risultati “non pervenuti”.
L’ipotesi Majorino: il peso del programma politico
Alla luce di questi numeri, la figura di Majorino sembra non generare timore elettorale. Se l’elettorato moderato non è rilevabile numericamente, il rischio di una sua defezione svanisce. Resta unicamente da valutare se possa essere il suo programma, in quanto tale, a incontrare resistenze nella città.