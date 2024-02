Sardegna, esulta Schlein: “Cambia il vento”. Ora il Pd vuole anche Abruzzo e Piemonte

Vittoria di Alessandra Todde in Sardegna, esultano Pd e M5S. Così la segretaria dem Elly Schlein: “Erano sicuri di vincere, son venuti qui a Cagliari in pompa magna, con premier e vicepremier, e la Sardegna ha risposto. Ha perso Truzzu, ha perso Giorgia Meloni che l’ha imposto con una forzatura, e ha perso pure Matteo Salvini“.

Sardegna, Schlein: “Cambia il vento”

“Cambia il vento“, ribadisce la segretaria Pd che rimarca come “Alessandra Todde sara’ la prima presidente della Sardegna” e spiega che si tratta del “riscatto di una comunita’ orgogliosa che ha sperimentato per cinque anni sulla propria pelle l’inadeguatezza della destra”. “E’ una vittoria di Alessandra – riprende Schlein – che si e’ dimostrata la persona giusta, ha fatto una campagna straordinaria e sara’ una grande presidente. Sapra’ ridare fiducia ai sardi e speranza a questa terra meravigliosa”. Ma e’ anche, rivendica ancora Schlein, “una vittoria di squadra, perche’ Alessandra ha tenuto insieme una coalizione plurale che si e’ unita ogni giorno di piu’“. “Ringrazio tutto il Pd sardo, anzitutto le candidate e i candidati, perche’ siamo il primo partito sull’isola, e per questo ringraziamo chi ci ha votato e sentiamo una grande responsabilita’”.

Il Pd ora punta alla sfida in Abruzzo

Schlein ora guarda oltre. Alla sfida in Abruzzo: “Era dal 2015 che non si vinceva una regione in cui governa la destra. Fra due settimane possiamo vincere anche in Abruzzo con Luciano d’Amico“. “Una cosa e’ certa: l’alternativa c’e’. Come Segretaria, a un anno esatto dalle primarie, non potevo sperare in una ragione piu’ bella per festeggiare! Dimostra che la direzione intrapresa e’ quella giusta e che essere testardamente unitari porta i suoi frutti. Lo saremo anche in vista di altre sfide ugualmente importanti, perche’ oggi abbiamo dimostrato che la destra si puo’ battere! Forza Sardegna e forza Alessandra!”.

Non solo Abruzzo: il Pd e la sfida piemontese

Non solo Abruzzo. Il Pd ora pensa anche al Piemonte. Così Domenico Rossi, segretario del Partito Democratico del Piemonte: “La vittoria della coalizione di centrosinistra guidata da Alessandra Todde è un’ottima notizia per la Sardegna e per il Paese. Dimostra che la destra si può battere se si crede in un progetto comune e si lavora per realizzarlo. Lo si fa mettendo al centro ciò che unisce e guardando alle differenze come valore, in linea con ciò che ha dichiarato Todde in questi mesi e con quella che è sempre stata la posizione del Partito Democratico piemontese dalla primavera scorsa”.

Anche in Piemonte Pd e M5S lavorano ad una alleanza: “Di fronte a questo risultato che è stato possibile anche grazie alla generosità del Partito Democratico, prima forza della coalizione, e che non si può considerare solo di natura locale, – prosegue Rossi – mi auguro uno scatto di responsabilità da parte di tutte le forze politiche che si riconoscono alternative alla destra che governa il Paese e la nostra regione”.