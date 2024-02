Sardegna, Bonelli (Verdi): “Noi decisivi, ora transizione al centro”

Angelo Bonelli è soddisfatto per la prestazione dell’Alleanza Verdi-Sinistra alle elezioni regionali in Sardegna. Parlando con True-News, il segretario dei Verdi Italiani rivendica l’ottima prestazione di Avs, terza nella coalizione a sostegno di Alessandra Todde dopo Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. “Il nostro apporto è risultato importante”, sottolinea Bonelli. Col 4,7% Avs ha superato la Lega e “possiamo dirlo”, ricorda il senatore romano, “noi siamo risultati decisivi. Abbiamo eletto quattro senatori e sosterremo la nuova esperienza di governo della Sardegna facendone parte in prima persona”.

La soddisfazione dei Verdi

“Il risultato è incoraggiante per una serie di motivi”, ragiona Bonelli. “Innanzitutto per l’ottima notizia della vittoria di Alessandra Todde, candidata preparata a cui i Verdi hanno convintamente dato il loro appoggio. In secondo luogo perché evidenzia come ci sia la necessità di forze che diano una casa politica a coloro che credono nella giustizia sociale, nel lavoro, nell’ecologismo, nella lotta alle disuguaglianze e nel contrasto alla povertà. Faremo sentire la nostra voce”, aggiunge, “e puntiamo a replicare il risultato già nell’imminente voto in Abruzzo”, dove i Verdi sostengono Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo che è appoggiato da PD, M5S e centristi.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La visione politica della coalizione vincente in Sardegna è attivamente rivendicata da Bonelli: “i Verdi e le forze progressiste hanno partecipato attivamente alla scrittura del programma politico di Alessandra Todde, e ora nell’azione politica in Sardegna la transizione energetica e le politiche ambientali saranno al centro. Abbiamo diverse priorità condivise con la nuova presidente”, ragiona Bonelli: “penso alla lotta per la transizione, alla partita dell’energia e la priorità da dare alle fonti rinnovabili. Ma penso anche a un’importante battaglia ambientale come la lotta al consumo di suolo“, antico cavallo di battaglia dei Verdi.

Il nodo della lotta al consumo di suolo

Come priorità nella lotta al consumo di suolo Bonelli ricorda la “necessità di evitare la cementificazione delle coste sarde che la disastrosa legge edilizia della giunta Solinas rischiava di sdoganare”. Avs ottiene un risultato concreto sia nelle urne che, soprattutto, nei temi. E la questione ambientale sarà sicuramente uno dei metri di giudizio su cui andrà giudicata l’amministrazione regionale della pentastellata Todde, che guiderà il primo “campo largo” di governo.