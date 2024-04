Salis, una candidatura che scontenta (quasi) tutti

La scelta di Ilaria Salis di candidarsi alle Europee con Alleanza Verdi Sinistra può mettere in difficoltà il Pd? L’insegnante brianzola è al centro di un caso internazionale: da 13 mesi si trova infatti in carcere in Ungheria con l’accusa di aver commesso in quel Paese il reato di lesioni ai danni di due manifestanti neonazisti. La mobilitazione per riportarla in Italia è montata soprattutto dopo la diffusione delle scioccanti immagini della donna condotta in tribunale in catene. Per Elly Schlein, che ha a lungo accarezzato l’idea di candidare Salis con i dem, questo potrebbe essere un duro colpo. Se Salis concorrerà, come pare, nel Nord-Ovest, potrebbe drenare i propri voti proprio dal Pd. La scelta dell’Alleanza di Bonelli e Fratoianni ha scontentato peraltro anche il padre Roberto Salis, che avrebbe preferito una candidatura con il Pd. E’ infatti tutt’altro che scontato che AVS riesca a superare lo sbarramento del 4%. E se Ilaria Salis non fosse eletta, addio possibilità di scarcerazione in quanto europarlamentare. Con un ulteriore, scontato irrigidimento delle posizioni sulla asse Roma-Budapest. Con buona pace di chi auspicava di non esasperare le strumentalizzazioni politiche della vicenda per non complicare il lavoro delle diplomazie…

I malumori della sinistra e i possibili scenari

Quello di Salis non è peraltr il solo no che Schlein ha ricevuto. La segretaria Dem ci ha provato anche con Paolo Berizzi, firma di Repubblica, e, anche qui, ha preso un due di picche. La candidatura di Salis non è una buona notizia nemmeno per i Cinque Stelle, particolarmente deboli al Nord Ovest. I pentastellati schiereranno l’uscente Maria Angela Danzì e il giornalista Gaetano Pedullà. Un “girone di ferro”, che vedrebbe in campo oltre a Salis anche Cecilia Strada (Pd) e, molto probabilmente, Roberto Vannacci con la Lega. Il generale non ha ancora ufficializzato la candidatura ma la sfida potrebbe essere proprio questa. Sicuramente Strada e Salis si batteranno in un duello importante: entrambe pescano dal medesimo bacino elettorale. Tante le incognite su tutti i fronti, una certezza: la candidatura di Salis ha creato scompiglio.