Vero Volley, l’ossessione di Milano per Conegliano anche in Europa

Perché leggere questo articolo? Milano della pallavolo punta al trono d’Europa. E’ arrivato il gran giorno della finale. Vero Volley sfiderà Conegliano, la sua ossessione.

Domenica 5 maggio la Milano della pallavolo punta al trono d’Europa. La squadra meneghina della Vero Volley affronterà l’Imoco Volley Conegliano, in un derby tutto italiano che vale la Champions League. La vittoria della coppa per Milano, sarebbe la definitiva consacrazione e la conquista di un importante trofeo che ancora manca alla squadra lombarda.

Guidato da Alessandra Marzari dal 2008, la crescita è stata continua

Nel 2008 è stato creato il consorzio Vero Volley, con la fusione di 7 società dell’area tra Monza e Milano. Oggi i membri del Consorzio sono: Pro Victoria Pallavolo Monza, Volley Milano, Pallavolo Avis Cernusco, Pallavolo Rondò Muggiò, Polisportiva Di Nova e Viscontini Volley Milano, tutte società della zona che operano anche nei settori giovanili.

Dalla stagione 2016/2017, con la promozione in A1 della squadra femminile, la società può vantare due squadre nei massimi campionati. Vero Volley maschile gioca nella massima serie italiana, la Superlega, dalla stagione 2013/2014 e nella sua bacheca vanta la vittoria della coppa CEV nel 2022.

La crescita è stata portata avanti dalla presidente Alessandra Marzari, che ha iniziato la sua carriera nello sport dal basso, come segretaria nella piccola palestra dove giocava il figlio, passando poi a direttore sportivo fino alla nascita del Consorzio del quale ha preso il comando. Non solo presidente ma anche dottoressa, è infatti medico di prima linea al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Ora punta al tetto d’Europa e a quel trofeo tanto voluto e sognato.

Il cambio di nome in Vero Volley Milano

La città di Milano non aveva mai avuto nella pallavolo femminile una squadra così competitiva come in questi anni. Anche se, per l’esattezza, la Vero Volley viene da Monza. Solo nel 2022 con il cambio di nome la squadra femminile ha iniziato a giocare alcune gare casalinghe all’Allianz Cloud di Milano, in alternanza con l’Opiquad Arena di Monza, stadio delle partite della squadra maschile. La scelta del trasferimento, per ora solo saltuario, a Milano è stata spiegata come una soluzione per le difficoltà logistiche del capoluogo brianzolo, dovute alla contemporanea presenza in serie A della squadra di calcio che ha creato problemi nella gestione dei calendari.

Ecco spiegato lo spostamento di alcune partite a Milano, nell’ex Palalido, rinnovato nel 2019 da Allianz, che ha cambiato il nome del palazzetto in Allianz Cloud. I legami con la società tedesca si sono rafforzati nel settembre 2023 con la sottoscrizione di un accordo di partnership dalla durata triennale che ha portato al team lombardo il cambio di nome in Allianz VV Milano.

In estate l’arrivo di Paola Egonu

L’entrata di Allianz ha portato entrate consistenti, come testimonia l’acquisto di Paola Egonu, atleta simbolo della pallavolo mondiale nonché colei che guadagna più di tutte, avendo siglato un accordo da circa 1 milione di euro l’anno. Cifra ben superiore rispetto alle colleghe del campionato italiano, con lo stipendio medio che si aggira infatti tra i 150 e i 250 mila euro. L’arrivo di Egonu è stata la ciliegina sulla torta di una squadra già competitiva, con la presenza della capitana della nazionale Sylla e di altre giocatrici di livello internazionale come la capitana Orro.

Il suo acquisto dalla squadra turca del VakifBank, con cui aveva conquistato proprio la Champions League nella scorsa stagione da MVP, è stato il segnale del desiderio del definito salto di qualità e ha sicuramente portato anche alla crescita del brand della Vero Volley e aumentando la cassa di risonanza del campionato e della squadra milanese, essendo la Egonu il nome di spicco del volley italiano e mondiale.

Tutto bello, ma… c’è Conegliano

Riguardo il lato campo, proprio la squadra di Conegliano è la vera bestia nera di Milano, ha appena vinto il sesto scudetto consecutivo ed è la dominatrice del campionato italiano dal 2018, e nel 2021 ha vinto anche la Champions League (proprio con Egonu in squadra). L’ultima vittoria di Milano contro le rivali è stata nella serie delle finali scudetto della scorsa stagione, serie comunque vinta da Conegliano per 3 partite a 2.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate già quattro volte e a vincere sono sempre state le venete, sia nelle partite decisive di Coppa Italia sia nella Supercoppa italiana, oltre che nelle due partite di stagione regolare. Il big match di campionato ha visto anche il record di spettatori in Italia per la pallavolo femminile, con ben 12.562 spettatori al Forum di Assago, partita finita con la “solita” vittoria di Conegliano, che non ha dato scampo a Vero Volley per 3 a 1.

Nella crescita di Milano, accompagnata da grandi investimenti oltre che da un’alta progettualità, battere finalmente Conegliano è il passaggio decisivo, ma anche il più difficile, visto che nessuno in Italia è riuscito a toglierli il dominio negli ultimi 7 anni.

Domenica 5 maggio tutta l’Italia del volley sarà collegata con Antalya, la sede della finale, e Milano avrà l’occasione della rivincita contro le agguerrite rivali, nella partita più importante di tutte. Sconfiggerle significa mettere fine al tabù Conegliano e raggiungere finalmente il tetto d’Europa dopo i tanti investimenti.