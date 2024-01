Addio Disney woke, l’attivismo non paga (e costa 7mila posti di lavoro)

Perché leggere questo articolo? Il woke non vende. Dopo anni di produzioni impegnate, anche Disney sembra essersi accorta che l’attivismo non paga. Nel frattempo, il colosso dell’entertainment raccoglie i cocci con più di 7mila licenziamenti nel 2023.

L’attivismo non paga. Alla Disney sembra essersi rotto l’incantesimo “woke”. Se non sapete cosa significa, beati voi. Fino a non molto tempo fa il termine indicava un atteggiamento consapevole delle ingiustizie sociali, oggi ha però una connotazione spesso dispregiativa e sarcastica. Così da “consapevole”, woke ha ben presto assunto il significato di “politicamente corretto”. Il Black Lives Matter lo ha rilanciato, ma i trumpiani se ne sono impossessati, facendo del woke il bastone per colpire le “anime belle” radical chic. In questo cortocircuito culturale aveva provato a insediarsi Disney. Cartoni e serie impegnate, però, non hanno ottenuto il successo sperato al botteghino. Così, l’azienda fondata 101 anni fa da Walt Disney ha deciso di tornare alle origini: meno attivismo, più intrattenimento.

Il disastro chiamato woke della Disney

In un secolo e un anno di stori Disney è diventata il più grande colosso mondiale nella industria dei media. Una multinazionale che ha inglobato Pixar, GeorgeLucas e Marvel. Alla monopolizzazione del mercato, Disney ha provato a bilanciare con una linea di produzione impegnata. Quelli bravi direbbero che ha fatto brand activism. Quelli cattivi parlano di woke washing. La nuda realtà numerica dice che la svolta ideologica è costata a Disney oltre un miliardo di dollari.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Disney avrebbe perso un miliardo di dollari a causa dei quattro recenti film woke. “Strange World”, prima pellicola Disney a tema lgbt, ha incassato 72 milioni a fronte di un budget di 180. “Wish”, che è arrivato in Italia a Natale, negli Stati Uniti è stato un flop. Anche “Elemental” e “The Marvels” sono stati un flop. Quando la narrazione viene sacrificata per promuovere obiettivi sociali, il botteghino piange. La responsabile Latondra Newton ha lasciato l’azienda, ma ci sono stati licenziamenti di massa a tutti i livelli.

7mila licenziamenti nel 2023

Se l’inclusività non fattura, anche in un colosso che domina il mercato americano, i posti di lavoro saltano. Così nel 2023 Disney ha dovuto tagliare 7mila lavoratori. La prima ondata di dipendenti licenziati è stata notificata la scorsa primavera. Un secondo e più ampio giro di tagli è poi scattato aprile con “diverse migliaia di ulteriori riduzioni del personale“. Infine un ultimo gruppo è stato licenziato dopo l’estate.

I licenziamenti hanno portato a un risparmio da 5,5 miliardi di dollari, colpendo tutte le attività dell’azienda. Senza fare distinzioni tra Disney General Entertainment e Disney Media and Entertainment Distribution. Ma la scure si è abbattuta anche su posizioni aziendali e lavori nei parchi a tema e attività legate ai prodotti di consumo. “La difficile realtà di molti colleghi e amici che lasceranno Disney non è qualcosa che prendiamo alla leggera”, ha scritto l’amministratore delegato di Disney, Bob Iger. “Per i dipendenti che non saranno interessati dai tagli, voglio ricordare che ci saranno senza dubbio sfide future mentre continueremo a costruire la struttura e le capacità che ci consentiranno di avere successo andando avanti”, ha aggiunto l’ad nella lettera ai lavoratori.

Disney torna alle origini: più intrattenimento, meno attivismo

In America prima si spara, poi si spiega. Vale per la polizia come per Disney. Così, di recente l’ad Iger è tornato a parlare, spiegando il motivo delle difficoltà dell’azienda e il necessario cambio di rotta che Disney deve intraprendere. “I nostri creatori hanno perso di vista quello che dovrebbe essere il loro obiettivo numero uno. Dobbiamo concentrarci sull’intrattenimento, non sui messaggi“, ha dichiarato il CEO 72enne, tra i principali fautori della svolta iper-progressista di Disney. Il troppo (woke) stroppia, e non vende. Addio politicamente corretto: si torna ai cari vecchi cartoni, poco o nulla impegnati.