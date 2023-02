Regionali Lombardia, a Milano affluenza al 41%

Crolla l’affluenza alle elezioni regionali in Lombardia. Già alle 23 di domenica 12 febbraio, alla chiusura della prima giornata di votazioni, l’affluenza in Lombardia era solo del 31,7 %.

Dopo la chiusura in Lombardia delle urne regionali, l’affluenza in Lombardia si attesta al 41,58%. Ecco l’affluenza delle Regionali in Lombardia a Milano.

Regionali Lombardia Milano: l’affluenza

Nel capoluogo lombardo, a Milano, la affluenza è linea con quella regionale, che è attorno al 41%.

Affluenza, il commento di Majorino

In Lombardia, uno dei primi a commentare la bassa affluenza è Pierfrancesco Majorino, candidato a governatore per il centrosinistra. “Non commentiamo exit poll – ha infatti affermato – ma parleremo davanti a dati reali e proiezioni. Vi e’ pero’ un dato reale che e’ acquisito, ed e’ l’astensione angosciante che preoccupa e obbliga tutti e tutte a una profonda riflessione. Alle scorse regionali del 2018 – aggiunge – il centrosinistra perse di 20 punti percentuali e sempre di 20 punti e’ stato il distacco tra centrodestra e centrosinistra in Lombardia alle ultime elezioni nazionali”

Leggi anche: Regionali Lombardia, ecco le province con l’affluenza più alta. In testa Brescia

Moratti: “Quasi 60 per cento non ha votato. Dato su cui riflettere”

Letizia Moratti, in merito alla bassa affluenza, ha fatto sapere che “quasi il 60 per cento dei cittadini lombardi non e’ andato a votare. Un dato su cui riflettere profondamente” ha scritto in un tweet.