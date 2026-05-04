A Milano c’è Futuro Direzione Nord: presso la sede di Assolombarda lunedì 11 maggio oltre 70 relatori

Lunedì 11 maggio 2026, dalle 9.00 alle 20.00, l’Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano ospita la XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline di Milano, dal titolo “Prospettive in bilico”. Elemento trasversale di questa edizione sarà infatti l’incertezza. Non basta la tecnologia se non c’è la pace, non basta l‘intelligenza artificiale se non ci sono cornici etiche e governance lungimiranti. Ci sono prospettive in bilico, ma anche un recente passato che rassicura: un focus specifico sarà dedicato all’eredità tangibile dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. E guardando al futuro del capoluogo lombardo, si rifletterà con i protagonisti sul voto del prossimo anno. Oltre 70 relatori, un’agenda senza sconti sulle grandi transizioni del Paese.

Intervengono tra gli altri:

Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy (video-messaggio), Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato, Edoardo Rixi, Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega alla programmazione economica, Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati, Giorgio Gori, Vicepresidente Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, Parlamento europeo, Brando Benifei Presidente Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti, Parlamento Europeo e Relatore AI ACT, Maurizio Lupi, Presidente Noi Moderati, Pierfrancesco Majorino, Capogruppo del PD in Regione Lombardia e Responsabile Casa e Immigrazione nella Segreteria nazionale del Partito Democratico, Carlo Calenda, Segretario Azione*, Alvise Biffi, Presidente Assolombarda, Giovanni Bozzetti, Presidente Fondazione Fiera Milano, Andrea Varnier, Amministratore Delegato Fondazione Milano-Cortina 2026, Antonio Civita, Imprenditore, dirigente sportivo, fondatore e presidente di TU.

Una giornata di dibattiti istituzionali tra ministri, governatori, europarlamentari, sindaci, assessori regionali e comunali: il mondo delle istituzioni, delle associazioni di categoria e della società civile dialogano con amministratori delegati e top manager dei principali gruppi industriali italiani e multinazionali.

Il dibattito si svilupperà attorno alle grandi transizioni in atto, con particolare attenzione alla sfida energetica e digitale, segnata dalla crescente domanda di data center e dalla necessaria valorizzazione delle risorse ambientali, in primis quella idrica; all’evoluzione della mobilità, dall’elettrificazione dei trasporti allo sviluppo di infrastrutture intelligenti; alle politiche abitative, alla luce anche del recente Piano Casa annunciato dal Governo orientate a un equilibrio tra accesso alla casa, rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio e si dialogherà inoltre sul futuro di Milano a un anno dalle elezioni comunali.

L’evento vanta la collaborazione con la Commissione europea e gode del patrocinio del Senato della Repubblica, del Comune di Milano e di Fondazione Cariplo,del contributo di Regione Lombardia e della Media Partnership di RAI.

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