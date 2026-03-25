Dopo le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, Meloni a Santanchè: “Analoga scelta sia condivisa”

Il Ministero della Giustizia attraversa ore convulse dopo il netto responso delle urne che ha bocciato la riforma dell’ordinamento giudiziario. Il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e la viceministra Giusi Bartolozzi hanno rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili. Delmastro ha ammesso una “leggerezza” nel caso relativo alla gestione di un ristorante collegato a contesti opachi, affermando: “Me ne assumo la responsabilità nell’interesse della Nazione”. La decisione di Bartolozzi è giunta invece a seguito delle tensioni scatenate dalle sue dichiarazioni critiche verso la magistratura durante la campagna referendaria.

“Analoga scelta sia condivisa”: il messaggio di Meloni a Daniela Santanchè

Se il dicastero di via Arenula vede i propri vertici dimissionari, la situazione al Ministero del Turismo rimane bloccata. In una nota ufficiale diffusa da Palazzo Chigi, la Premier Giorgia Meloni ha espresso apprezzamento per il gesto di Delmastro e Bartolozzi, lanciando tuttavia un segnale inequivocabile alla titolare del Turismo: “Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro Daniela Santanchè”. Nonostante il richiamo della Presidenza del Consiglio, la Ministra non ha ancora formalizzato il passo indietro.

“Voto di sfiducia”: l’offensiva delle opposizioni in Parlamento

Le forze di minoranza hanno reagito duramente, parlando di un “fallimento politico” dell’esecutivo. PD e Italia Viva hanno annunciato il deposito di una mozione di sfiducia individuale nei confronti di Daniela Santanchè, ritenendo la sua posizione insostenibile a causa delle pendenze giudiziarie legate ai gruppi Visibilia e Bioera. Le opposizioni incalzano la maggioranza affinché si faccia chiarezza sulla ristrutturazione della squadra di governo e sulla trasparenza dei vertici ministeriali.

Governo al bivio: la gestione delle nomine e la stabilità

L’uscita di scena di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi impone ora la ricerca di nuovi profili tecnici o politici per completare l’organigramma della Giustizia. La gestione del caso Santanchè rappresenta l’incognita principale per la tenuta della coalizione: la Premier punta a risolvere l’impasse per evitare che il dibattito parlamentare sulla sfiducia si trasformi in una crisi di governo aperta, cercando di blindare la maggioranza prima che il logoramento dei dicasteri comprometta l’azione legislativa.