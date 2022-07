Francesco Totti candidato dal Pd alle elezioni politiche? L’idea parrebbe quasi “pazza”, ma forse non così impossibile.

Pd, Francesco Totti candidato alle elezioni politiche?

L’uomo del gossip del momento, Francesco Totti, è corteggiato dal Pd per una candidatura alla Camera o al Senato? L’indiscrezione è stata fatta filtrare dal quotidiano Il Tempo, che fa sapere come la pazza idea sia stata valutata nel Pd. L’ex capitano giallorosso, uno degli uomini sportivi simbolo di Roma, avrebbe infatti l’età per correre sia alla Camera che al Senato (ha 45 anni) e la sua popolarità farebbe gola anche al Partito Democratico.

Il Pd e le elezioni del 25 settembre

Secondo Il Tempo, quindi, alcuni membri al vertice del Partito Democratico avrebbero proposto di pensare a Francesco Totti come candidato alle elezioni politiche del 25 settembre. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, è sulle pagine di tutti i giornali di gossip e non c’è italiano che non abbia sentito parlare del loro divorzio. L’idea alla base di questa candidatura, sempre secondo Il Tempo, starebbe nel fatto che – dopo il trasferimento di Ilary a Milano nei pressi di Cologno Monzese dove vi sono gli studi Mediaset – Totti (che invece rimarrà a Roma) potrebbe essere un candidato che contrasta “la destra di Mediaset” impersonata anche dall’ex moglie Ilary.

L’ex capitano giallorosso si mostrerà interessato all’offerta?