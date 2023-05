Osnato: “Più culle protette contro l’abbandono di neonati”

In pochi giorni si è registrato il terzo caso di abbandono di neonati in una “culla protetta” o nei pressi di ospedali. Il parlamentare di FdI, Marco Osnato chiede più misure a sostengo della natalità.

Abbandono di neonati, Osnato (Fdi): “Servono più culle protette”

Il terzo caso di abbandono di neonati in “culla protetta” o nei pressi di ospedali scuote anche la politica. A chiedere un’attenzione maggiore su questo argomento è anche il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato (FdI), eletto nel collegio di Sesto San Giovanni.

L’appello del deputato

Con lo scopo di incrementare le misure a sostegno della natalità, il parlamentare Marco Osnato (FdI) si è espresso sull’argomento. “È assolutamente prioritario – ha affermato il parlamentare – pensare delle misure idonee a sostegno di chi vuole avere figli. Di chi invece pensa all’aborto per motivi economici. Ma anche a coloro che decidono di affidare la vita dei loro bambini a una nuova famiglia, sapendo di non potercela fare. Questa volontà va tutelata, aumentando il numero di “culle protette” sul territorio. Rispettando le madri, senza generare in loro ulteriori sensi di colpa. E tutelando il minore da ogni pericolo e velocizzando le adozioni” ha concluso.