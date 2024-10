Liguria, la diretta: affluenza più bassa della storia. Bucci favorito ma è testa a testa con Orlando

Perché leggere questo articolo? Segui la diretta di True-News.it sulle elezioni Regionali in Liguria. Seggi chiusi alle 15. L’affluenza è la più bassa di sempre: 46 per cento. Secondo i primi exit pool il candidato del centrodestra Marco Bucci è in leggero vantaggio. Ma allo spoglio è testa a testa

Urne chiuse in Liguria. La sfida tra il sindaco di Genova Marco Bucci e l’ex ministro Andrea Orlando sarà all’ultimo voto. Il caso Toti peserà? L’affluenza dice di sì: il dato, con più di metà dei seggi scrutinati, mostra che ha votato meno del 46 per cento dei liguri. Un dato in calo del 7% rispetto al 2020 e il più basso nella storia delle Regionali in Liguria. I primi exit pool danno Bucci in vantaggio, ma di una manciata di voti. Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Liguria è in testa il candidato del centrodestra Marco Bucci con un forchetta tra il 47% e il 51%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, è tra il 45,5% e il 49,5%. Il candidato Nicola Morra è dato da zero al 2%. Bucci 46-50% e Orlando 45-49% secondo gli instant poll de La7.

+++ Le ultime sul voto in Liguria +++

19:25 – In Liguria regna l’incertezza. Tra il candidato di centrodestra e quello di centrosinistra è un continuo sorpasso e contro-soprasso. Al momento pare in vantaggio Bucci, con uno scarto di poco più di 500 voti. Con 1127 sezioni scrutinate su 1785 le proiezioni danno il candidato di centrodestra in vantaggio di 1,5-2 punti percentuali. Ma sarà una sfida all’ultimo voto.

19:00 – Situazione di grande incertezza. A metà seggi scrutinati (892 su 1785), il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, è in lieve vantaggio sull’avversario di centrodestra, Marco Bucci. Orlando è al 48,3, mentre Bucci è al 47,75. Ma secondo la sesta proiezione elaborata dal Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura campione del 72%, rimane invariato, anche se minimo, il vantaggio del sindaco di Genova e candidato del centrodestra Marco Bucci. Secondo la proiezione Bucci avrebbe ottenuto il 48,4% delle preferenze mentre il suo avversario, il candidato del centrosinistra Andrea Orlando, sarebbe al 47,6%.

17:00 – Una nuova proiezione Rai accorcia il vantaggio di Bucci a solo lo 0,6 per cento

16: 40 – Una prima proiezione del 6% del campione dà Marco Bucci in vantaggio di 3 punti su Andrea Orlando: 49% a 46%.

16:30 – Andrea Orlando risulta in vantaggio, ma quasi la metà delle schede scrutinate sono del “territorio amico” di Genova.

15:32 – Il dato definitivo mostra l’affluenza più bassa nella storia delle Regionali: 46,67%. Per la prima volta l’astensionismo in Liguria supera il 50 per cento.

15:05 – Con 224 sezioni su 1785, l’affluenza si attesta al 45,96%. Un -7,45 rispetto al 2020.

23:00 – L’affluenza al termine della prima di due giorni di voto mostra un calo drastico dei votanti. Alle 23 i votanti erano il 34,68%, secondo il ministero dell’Interno col sito Eligendo, l’affluenza è calata di oltre cinque punti rispetto al 39,8% delle stesse ore del 2020.

Per il centrodestra, la coalizione ha puntato su Marco Bucci, sindaco di Genova, appoggiato da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, oltre a una serie di liste civiche. L’ex presidente Giovanni Toti ha deciso di non ricandidarsi a seguito di un’inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto per presunti atti di corruzione e finanziamento illecito, elementi che hanno indotto il centrodestra a scegliere Bucci come figura di continuità e stabilità politica, nonostante i dubbi che le vicende legali di Toti possano danneggiare la coalizione in fase elettorale​.

Dall’altra parte, il centrosinistra schiera Andrea Orlando, ex ministro e figura del Partito Democratico, supportato dal Movimento 5 Stelle e da altre formazioni di sinistra. Tuttavia, la coalizione appare fragile. Italia Viva ne è stata esclusa. Ma tra i pentastellati, in particolare, è esploso un lacerante conflitto interno tra Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo.

Liguria: gli altri sette candidati governatori

Oltre a Marco Bucci e Andrea Orlando, la corsa alla presidenza della Regione Liguria conta altri sette candidati con diverse proposte politiche. Alessandro Rosson, sostenuto dalla lista “Indipendenza” in collaborazione con Gianni Alemanno, è un avvocato che punta su una visione indipendentista. Davide Felice, candidato di “Forza del Popolo,” propone una linea euroscettica e si oppone alle vaccinazioni obbligatorie. Francesco Toscano, sostenuto da “Democrazia Sovrana Popolare,” è un avvocato con una visione di sovranità nazionale.

Marco Giuseppe Ferrando, ex insegnante e storico militante di sinistra, è il portavoce del “Partito Comunista dei Lavoratori.” Nicola Rollando, sostenuto dalla lista “Per l’Alternativa” e altre forze di sinistra, è un attivista ambientale e agricoltore. Maria Antonietta Cella, supportata dal “Partito Popolare del Nord,” è un’ex sindaca impegnata nelle questioni di autonomia locale. Infine, Nicola Morra, candidato di “Uniti per la Costituzione” ed ex senatore M5S, si concentra su temi di legalità e difesa della Costituzione​.

Cosa dicono i sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi disponibili per le elezioni regionali in Liguria, la competizione tra Marco Bucci (centrodestra) e Andrea Orlando (centrosinistra) è estremamente serrata, con previsioni che oscillano tra un lieve vantaggio di Bucci e una situazione di pareggio tecnico. Ipsos, in un sondaggio per il Corriere della Sera, vede Bucci avanti al 49% contro il 46% di Orlando, mentre una rilevazione di Noto per Porta a Porta indica entrambi i candidati principali al 47%, seguiti a distanza da Nicola Morra, stimato al 2-3% con la lista “Uniti per la Costituzione”​. Gli elettori indecisi potrebbero essere determinanti: si stima infatti che il 40-50% degli aventi diritto potrebbe astenersi o sia ancora indeciso su chi sostenere.