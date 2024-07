Perchè leggere questo articolo? Tramite il suo legale, l’ex Governatore della Liguria Giovanni Toti smentisce i rumors di una sua possibile ricandidatura. Scajola: “Serve un nome fuori dallo stretto giro dei partiti di centrodestra”

No, Giovanni Toti non si ricandiderà alle prossime regionali in Liguria. Dopo le dimissioni di settimana scorsa, erano circolati rumors di una possibile strategia per ripresentarsi agli elettori. Voci smentite dall’avvocato Stefano Savi: “Sono totalmente destituite di fondamento le notizie pubblicate di una possibile candidatura di Giovanni Toti alle prossime elezioni regionali. Come gia’ dichiarato nel recente passato Toti non sara’ candidato, men che meno in tutti i collegi della Regione, come pubblicato da un quotidiano”. Toti, indagato e in attesa dell’inizio del processo, è già di fatto sospeso dal 7 maggio, giorno di inizio dei domiciliari.

Liguria, Scajola: “Non credo di poter essere il miglior candidato”

Si tira fuori da una possibile candidatura anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola, più volte ministro nei governi di centrodestra. Intervistato dal Corriere ha spiegato: “Conosco bene il territorio, ma non credo, per diversi motivi, di poter essere il miglior candidato”. Chi dunque potrebbe essere il candidato giusto? “La straordinarietà della circostanza impone una strategia diversa da quella che si adotterebbe in condizioni di normalità Ed è proprio per questo che credo vada individuato un candidato al di fuori dello stretto giro dei partiti del centrodestra. Occorre allargare il perimetro”. Una candidatura civica, sembrerebbe dunque di capire.

Scajola su Toti: “Ennesimo presidente costretto alle dimissioni per una inchiesta: gli altri tutti assolti…”

Commentando la vicenda di Toti, Scajola ha detto: “E’ una cupa vicenda che ancora una volta sancisce la fine anticipata di un mandato elettorale democratico per mano di una procura. Si tratta dell’ennesimo presidente di Regione costretto alle dimissioni per un’inchiesta: i precedenti sono stati tutti assolti. Ciò deve implicare una seria riflessione sugli equilibri dei poteri”. E a proposito dell’impatto sulle elezioni: “Vedremo se il buon operato di Toti verrà penalizzato”.