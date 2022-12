Ingolfamento natalizio in Parlamento, deputati e senatori infastiditi: “Meloni è partita maluccio”

Perché potrebbe interessarti? In poche settimane devono essere approvati numerosi provvedimenti, tra cui i decreti anti-rave e Aiuti quater. Ma tra i rumors di Palazzo si sussurra che di questo passo la maggioranza potrebbe sfilacciarsi.

Sarà un dicembre infuocato in Parlamento, dove gli onorevoli guardano con preoccupazione al calendario, nel timore di dover comprimere oltremodo le vacanze natalizie. Con uno scenario anche peggiore rispetto a quanto accaduto in passato, per esempio durante l’ultima manovra del Conte bis, con le votazioni nei giorni tra Natale e Capodanno.

C’è poi un’aggravante: il fastidio di sentirsi poco valorizzati. L’ingolfamento è comunque un dato certo: provvedimenti alla mano, non si scappa. Ci sono da esaminare e licenziare a tempo di record il decreto di riordino dei Ministeri, già al vaglio dell’Aula della Camera (lunedì ci sarà il via libera definitivo), i decreti anti-rave e Aiuti quater, già in commissione al Senato, e la Legge di Bilancio, per cui sono iniziate in queste ore le audizioni in commissione.

Entro un mese o poco più bisognerà fare tutto

La tempistica è palesemente ristretta con Palazzo Madama che si limiterà a validarla. Di mezzo c'è poi anche il dl che interverrà sulle «feste musicali» non autorizzate, i famigerati rave che hanno monopolizzato l'azione dell'esecutivo nei primi giorni dopo l'insediamento. Anche in questo caso, come per la Legge di Bilancio, è necessario completare la conversione entro la fine dell'anno, altrimenti si rischia la decadenza. Entro un mese o poco più bisognerà fare tutto. Sulla manovra economica, l'accordo sui ritocchi. Ma nell'ingorgo temporale finisce il cosiddetto Aiuti quater, che ha qualche giorno in più per essere approvato: occorre provvedere entro la metà di gennaio per conservare le misure introdotte contro il caro energia. Un puzzle complicato.

Per questo dal governo, con Fratelli d’Italia in testa, è arrivato il diktat