Giorgia Meloni vuole l’aumento delle spese militari: “La libertà ha un prezzo”

Giorgia Meloni, si punta all’aumento delle spese militari: “Ci metto la faccia, la libertà ha un prezzo”. La Presidente del Consiglio si è espressa così al Senato in vista del prossimo Consiglio Europeo: “Se non sei in grado di difenderti lo faranno gli altri alle loro condizioni”.

Giorgia Meloni, in programma aumento spese militari: “La libertà ha un prezzo”

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato all’Aula del Senato in vista del prossimo Consiglio Europeo, previsto per il 23 e il 24 marzo. La leader di Fratelli d’Italia ha ribadito l’intenzione di aumentare le spese militari, pallino del suo partito da diversi anni. “Questo governo, che, come sapete, è abituato a fare tutto ciò che considera giusto per difendere l’interesse nazionale dell’Italia.” -ha spiegato la premier- “Non ha mai fatto mistero, neanche quando eravamo all’opposizione, per quello che riguarda Fratelli d’Italia, di voler aumentare i propri stanziamenti in spese militari. Come del resto hanno fatto i governi precedenti un po’ di soppiatto. Senza, cioè, avere il coraggio di metterci la faccia. Noi la faccia ce la mettiamo convinti che rispettare gli impegni sia vitale per tutelare la sovranità nazionale. La libertà ha un prezzo: se non sei in grado di difenderti lo fanno altri ma lo faranno imponendo un prezzo“.

Sul supporto all’Ucraina: “Finché sarà necessario, giusto farlo per i valori a prescindere dal consenso”

La Meloni ha poi ribadito il suo supporto all’Ucraina nella sua difesa contro la Russia. La premier ha spiegato che l’Italia continuerà a sostenere Kiev “in ogni ambito finché sarà necessario“. A sua detta, il governo resterà inamovibile: “Continueremo a farlo senza calcolare ogni tipo di impatto sul consenso, perché è giusto farlo, anche sul piano dei valori. Manterremo gli impegni assunti, la libertà ha un prezzo. Forniremo uno scudo di fronte ai bombardamenti russi alla popolazione di Kiev. Il sistema Italia è pronto a dare il suo contributo nella ricostruzione dell’Ucraina”. Giorgia Meloni ha poi smentito chi sostiene che l’Italia stia spendendo troppo per l’Ucraina a danno degli italiani: “Basta menzogne, l’Italia sta inviando all’Ucraina materiale e componenti già in suo possesso“.