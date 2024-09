Caso Sangiuliano, FdI fa quadrato. Osnato: “Sic stantibus, non credo debba dimettersi”

Prosegue la vicenda che coinvolge il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, e la sua presunta collaboratrice, Maria Rosaria Boccia. Sangiuliano ha rassicurato la premier Giorgia Meloni che per le trasferte e gli eventi istituzionali cui ha preso parte l’influencer non sono mai stati utilizzati soldi pubblici: “Ho sempre pagato di tasca mia per lei”. Ma la Boccia ha a stretto giro di vte iniziato a pubblicare stories su Instagram che sembrano mettere in dubbio la versione del ministro, sempre più sulla graticola. Questa sera, Sangiuliano probabilmente risponderà una volta per tutte di quanto successo ai microfoni del Tg1 di Gian Marco Chiocci. Il centrodestra per ora fa commenta con grande cautela. Ne abbiamo parlato con Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia: “Le vere notizie sono altre, non credo debba dimettersi”, ha spiegato.

Osnato, un commento sulla vicenda Sangiuliano-Boccia?

Mi sembra che il ministro abbia già risposto alle sollecitazioni. Credo che verranno fatte delle interrogazioni più ufficiali; detto ciò, non ci sono ulteriori elementi. Penso che la vera notizia in questi giorni sia la probabile nomina di Raffele Fitto alla vicepresidenza esecutiva nella commissione europea con delle nomine importanti, ma capisco che la sinistra e alcuni giornali soffrano un po’ di fronte a questo, preferendo ripiegare sulle questioni inerenti al ministro Sangiuliano.

In caso di conferme su quanto uscito fuori, il ministro dovrebbe dimettersi?

Non sono in grado di fare ipotesi, ma rebus sic stantibus non credo che ci sia questa necessità.