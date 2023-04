In Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è stato rieletto governatore della Regione. I numeri, infatti, fotografano una vittoria netta da parte dello schieramento di centrodestra.

Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga rieletto governatore

Il presidente uscente Massimiliano Fedriga, già eletto cinque anni fa governatore del Friuli Venezia Giulia, ha centrato il bis ed ha rivinto le elezioni regionali del 2023 nella Regione. Massimiliano Fedriga, quindi, è stato confermato governatore con un risultato che, stando alle prime proiezioni, è del 64,2%. Lo spoglio è comunque ancora in corso e fattivo di aggiornamenti.

Massimiliano Fedriga, che è anche presidente della conferenza delle Regioni, è stato rieletto e avrà a disposizione un secondo mandato. Fedriga ha quindi avuto la meglio sugli avversari di centrosinistra e Terzo polo, Massimo Moretuzzo e Alessandro Maran.

La prima proiezione: Massimiliano Fedriga rieletto

I seggi in Friuli Venezia Giulia sono stati chiusi oggi alle 15, dopo che si è votato anche ieri tutto il giorno. La prima proiezione resa nota da Rai ha assegnato il 64% dei voti al presidente uscente, una percentuale che pare non lasciare spazio a dubbi.

Affluenza

L’affluenza alle urne in Friuli, rispetto al 2018, è in calo. Nel 2018 aveva votato il 49,65% e si era votato in un solo giorno. A questa tornata elettorale, invece, ha partecipato il 45,16% dei cittadini.