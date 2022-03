Fateci ospitare i bimbi ucraini orfani!

Sarà una guerra lunga, e ci avvelenerà lentamente. Lentamente chiuderemo gli occhi sugli orrori, dopo l’emozione e la commozione dei primi giorni, mentre Putin prova a soffocare l’Ucraina tagliando luce, acqua e gas, e mentre noi proviamo a soffocare la Russia tagliando le reti, i sistemi di approvvigionamento finanziari, le transazioni.Nello stesso istante in cui isoliamo la Russia continuiamo a comprare da loro il gas, al ritmo di un miliardo di euro al giorno.

Abbastanza per finanziare tutte le guerre scellerate di Putin. Iniziare a tollerare, in questa prospettiva, sarà semplice, e comodo. E invece no, dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione, continuare a sentirci umani.