C’è l’Europa reale. E poi c’è l’Europa che si immaginano gli under 30. Stanno circolando molto sui social gli instant poll elaborati da YouTrend per Sky sul voto dei giovani italiani alle Europee 2024. Un panorama sensibilmente diverso rispetto ai risultati complessivi. Tra gli under 30, infatti, il Pd è il primo partito con il 18%. Lo incalza il Movimento Cinque Stelle con il 17%. Ed è boom di AVS, 16%. Fratelli d’Italia è solo il quarto partito, con il 14%. SEgue Forza Italia con il 9%. Quindi gli Stati Uniti d’Europa con il 7%, Azione al 6%. La Lega raccoglie solo il 5% dei consensi.