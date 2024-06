EUROPEE, LA DIRETTA – Affluenza al 40%. La destra vola, Macron crolla

Perché leggere questo articolo? Europee, ma anche Comunali e Regionali. Il Live Blog di True-News.it Segui insieme a noi la diretta della notte elettorale.

La grande notte delle Europee, ma non solo, è arrivata. True-News.it segue lo spoglio dell’Election Day del voto per le Europee, ma le Amministrative e le Regionali in Piemonte. Alle 23 chiudono i seggi in Italia, ma alcuni dei 27 Paesi dell’Ue hanno già terminato le consultazioni. Un test elettorale importante in Italia. I partiti si sfidano per eleggere 76 eurodeputati. Al voto quasi la metà dei Comuni italiani per il primo turno delle Amministrative.

22:35 – L’appello del Presidente del PPE per Ursula. Il presidente del Partito Popolare Manfred Weber ha ufficialmente chiesto a Macron e Scholz di sostenere un secondo mandato di Ursula Von Der Leyen: “Ha vinto le elezioni.”

22:25 – Si dimette il Primo ministro in Belgio. Dopo la Francia, un altro choc politico causato dalle Europee. Il primo ministro Alexander DeCroo annuncia le sue dimissioni, dopo che il suo Open VLD si è fermato all’8 per cento.

22:15 – Affluenza record in Germania – La partecipazione alle elezioni Europee potrebbe essere stata la più alta di sempre dalla riunificazione nel 1990. Sarebbe tra il 64 e il 65% degli aventi diritto. Nel 2019 era stata del 61,4%.

22.00 – Il bipolarismo regge in Spagna e Portogallo – Dinamiche bipolari rispettate in Spagna e Portogallo. Popolari davanti ai socialisti a Madrid, destra moderata in volata ma per ora poco sotto i socialdemocratici a Lisbona.

21:20 – Le Monde, Popolari, Socialisti e Liberali ancora maggioranza – Scrive in Francia Le Monde: “Con 181 seggi previsti per il PPE, 135 per S&D e 82 per Renew Europe, questi partiti che attualmente formano la “grande coalizione” all’interno della quale si forgiano compromessi nell’emiciclo europeo, accumulerebbero, secondo questi calcoli, 398 seggi su un totale di totale di 720″. Mantenendo dunque la maggioranza assoluta.

21:10 – In Francia Macron convoca nuove elezioni. Ecco la prima grande conseguenza del voto europeo. Emmanuel Macron ha chiesto lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale e le elezioni anticipate. Il suo partito sarebbe stato doppiato dal Rassemblement National di Le Pen. Macron non si dimetterà, ma il Paese andrà al voto per rinnovare il Parlamento il 30 giugno e il 7 luglio.

21:00 – Primo exit poll in Spagna. Il Partito popolare (32%) davanti al Psoe (30%). Vox terza col 10 per cento.

20:30 – La prima stima su come sarà il prossimo Parlamento europeo. Sono ancora molto parziali, ma ecco come sarebbe: ma ecco come sarebbe la composizione dei 720 europarlamentari.

20:01 – Primo exit poll in Francia. Stravince il partito di Le Pen e crolla Macron. Rassemblement National è al 32%. Oltre il doppio di Renaissance, ferma al 15,2%. Bene i socialisti, terzi al 14%.

19:01 – In Italia l’affluenza alle 19 è del 39,2%. L’affluenza alle 12 era stata del 25,1%. Difficile raggiungere il dato del 2019 quando in Italia votò il 54% degli aventi diritto

18:01 – Primo exit pool in Germania. CDU in testa (30%), AFD è seconda col 16%. Indietro socialisti e verdi. Il leader di Alternative fur Deutschland parla di “vittoria storica” per il partito di estrema destra. La Spd: “Schloz resta al governo”.

