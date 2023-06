Anche Escort Advisor omaggia Berlusconi

“Ciao Silvio“. Tra i tanti omaggi, epitaffi e coccodrilli a Silvio Berlusconi, ne spicca uno per originalità. E’ quello di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa. Il “Trip Advisor” dell’amore a pagamento, con circa 30 milioni di visitatori annuali, non poteva esimersi dall’omaggiare l’ex presidente del Consiglio, scomparso il 12 giugno all’età di 86 anni.

L’omaggio di Escort Advisor al Cavaliere

“Non per una simpatia politica o altri motivi, ma per il contributo che ha dato alla semantica del settore del sesso a pagamento in Italia”. Questa è la ragione principale per cui Escort Advisor ha deciso di omaggiare Berlusconi. Il riferimento va inevitabilmente alle vicende a luci rosse dell’ex premier.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Lo scandalo noto come “Bunga Bunga” avrebbe quindi portato non pochi guai giudiziari al Cavaliere, ma un indubbio vantaggio al sito di riferimento per i frequentatori di Escort. “Se oggi la parola escort è entrata nel vocabolario collettivo ad indicare le professioniste che ricevono in appartamento, è anche grazie allo sdoganamento di questi anni nato dai processi a carico di Silvio Berlusconi”.

Una lunga storia d’amore

Quella di Escort Advisor è una lunga storia d’amore nei confronti del Cavaliere. Anche il Ceo e fondatore di Escort Advisor, Mike Morra, come Berlusconi aveva deciso di “scendere in campo”. Morra aveva paventato una candidatura per le elezioni politiche dello scorso 25 settembre, poi vinte dal centrodestra. La lista – probabilmente solo promozionale – non è stata depositata. Ma il candidato fuori dagli schemi aveva scelto uno slogan elettorale abbastanza eloquente: “Mandiamo a escort l’Italia“. Ecco allora che non poteva mancare l’ultimo omaggio “a un uomo che pubblicamente ha contribuito a normalizzare, anche se a modo suo, un settore ancora oggi controverso”.