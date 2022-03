Donne, diritti e ruolo dell’Occidente: webinar con Shaharzad Akbar

Ad agosto l’Afghanistan, e ora l’Ucraina. Sono due degli esempi più drammatici della brutalità con cui vengono calpestati nel mondo i diritti e le libertà fondamentali degli individui. Ne parlano oggi alle 16.30 Shaharzad Akbar, Presidente uscente della Commissione Indipendente Afghana per i Diritti Umani, oggi in esilio, e Guido Camera, presidente di Italia Stato di Diritto. Il webinar, intitolato “Donne, Diritti e ruolo dell’Occidente” e moderato dal direttore di True News e presidente dell’Associazione Amici delle Stelline Fabio Massa, è ospitato presso la presidenza della Fondazione Stelline.

A introdurre i lavori la presidente della Fondazione PierCarla Delpiano.

Occidente faro (offuscato) dei diritti

Spiega la nota che introduce l’evento: il mondo occidentale – e l’Europa in particolare – sembra un’oasi dove i valori di libertà, uguaglianza e democrazia trovano riconoscimento giuridico e sociale: è perciò naturale che quest’area del mondo venga identificata come un faro dove cercare protezione da parte di tutte le popolazioni oppresse. Ma anche il mondo occidentale vive un momento di grande difficoltà, in considerazione del periodo pandemico, dell’invasione dell’Ucraina e delle significative ricadute economiche che ne conseguono.

In questo scenario, è possibile trovare un equilibrio? E soprattutto, cosa si aspetta da noi chi subisce la privazione dei propri diritti e delle proprie libertà?

Chi è Shaharzad Akbar

Shaharzad Akbar è stata anche vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale per la Pace e la Protezione dei Civili e Senior Advisor del Presidente dell’Afghanistan per il Consiglio dello Sviluppo (agosto 2017 – agosto 2018). In questa veste ha coordinato la prioritarizzazione dei progetti e dei programmi di sviluppo per i processi decisionali di alto livello.

Prima di questo, Shararzad Akbar è stata Country Director per la Open Society Afghanistan (settembre 2014 – luglio 2017), associazione no-profit a sostegno della società civile e i media afghani nei settori della costruzione della pace, dei diritti umani e della promozione della tolleranza e della democrazia.

Il webinar è organizzato da Italia Stato di Diritto con la Ong Non c’è pace senza giustizia, l’associazione Amici delle Stelline e il quotidiano on line True News.

Webinar “Donne, Diritti e ruolo dell’Occidente”

Giovedì 10 marzo 2022 ore 16:30

www.true-news.it e www.italiastatodidiritto.it

