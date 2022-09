Da Franceschini a Speranza, ecco tutti i “paracadutati” del PD

Un comodo paracadute elettorale, che consente un morbido atterraggio in un territorio di sicura elezione. Con l’approdo alla Camera e Senato, in base a dove il segretario del Pd, Enrico Letta, ha lasciato il posto libero. Nella lista Italia democratica e progressista molti big hanno preferito evitare il collegio di appartenenza geografica, ottenendo una collocazione diversa, anche al costo di suscitare malumori nel luogo in cui sono stati paracadutati.

Preferendo però non correre il rischio di una debacle in casa.

Uno dei casi principali è quello del ministro della Cultura, Dario Franceschini, ferrarese doc

Rispetto al 2018, comunque, Franceschini ha preferito non presentarsi all’uninominale di Ferrara: quattro anni fa subì un pesante ko, staccato di oltre 10 punti dalla leghista Maura Tomasi (il confronto finì 39,7 per cento a 29,1 per cento). Quest’anno le speranze di successo erano praticamente nulle e, peraltro, da un punto di vista ufficiale ha trovato la scappatoia nel fatto che la coalizione di centrosinistra ha evitato di schierare i big nei collegi uninominali.

Sempre a Napoli, però, alla Camera è presente un altro ministro,, segretario di Articolo Uno e alle scorse Politiche eletto con Liberi e uguali. In questo caso ha evitato di correre nella sua Basilicata perché inizialmente il posto era stato riservato a uno degli under 35 voluti da Letta, Raffaele La Regina. Ma non solo.«Ogni figlio del meridione ha come faro Napoli», ha detto il ministro della Salute per motivare lo spostamento da Potenza al capoluogo campano, che ha definitoE pazienza se la rappresentanza del territorio viene sensibilmente compressa. Percorso inverso per il paracadutato dell’ultima ora,sottosegretario agli Affari europei del governo Draghi.

Inizialmente era stato collocato in una posizione (terzo in lista), praticamente ineleggibile nella sua Campania. Tanto che sembrava volesse rinunciare, prima di annunciare il via libera alla «candidatura di servizio». Il passo indietro di La Regina, per i suoi tweet su Israele, lo ha dirottato come capolista in Basilicata, dove coltiva più di qualche chance di essere eletto. Rendendolo un lucano napoletano.