A chi spettano i funerali di Stato e il lutto nazionale?

Funerali di Stato e lutto nazionale per Silvio Berlusconi: la scelta non è sicuramente ad personam ma è spiegato tutto sul sito del governo, nonostante sono arrivate diverse polemiche dopo questa notizia soprattutto sui social.

Funerali di Stato e lutto nazionale per Berlusconi

Per Silvio Berlusconi sono stati proclamati i funerali di Stato che si svolgeranno mercoledì 14 giugno, alle 15, nel Duomo di Milano e saranno presieduti dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini. Inizialmente era prevista la camera ardente pubblica da martedì 13 giugno nello Studio 20 ma per ordine pubblica è stata cancellata e dunque sarà in forma privata. Ad Arcore per motivi di ordine pubblico l’ingresso sarà riservato esclusivamente ai familiari più stretti. E’ quanto apprende l’ANSA da una fonte vicina alla famiglia Berlusconi.

Perché e a chi spettano

Il motivo della decisione dei funerali di stato e lutto nazionale per Berlusconi è riportato sul sito del governo. Le “esequie di Stato” spettano ai Presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica. Possono inoltre essere rese, su delibera del Consiglio dei Ministri, a personalità che abbiano offerto particolari servizi alla Patria o cittadini che abbiano illustrato la Nazione, o cittadini caduti nell’adempimento del dovere o vittime di azioni terroristiche o di criminalità organizzata.

Inoltre, si legge sempre sul sito del governo: “E’ dichiarato il lutto pubblico nazionale o locale secondo le modalità e i contenuti indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le bandiere degli edifici pubblici sono poste a mezz’asta secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferma la disciplina delle bandiere militari. Il Ministero degli Affari Esteri fornisce istruzioni ai titolari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e può chiedere ai Rappresentanti diplomatici e consolari stranieri accreditati presso lo Stato italiano l’esposizione delle bandiere a mezz’asta. Le bandiere esposte all’interno sono abbrunate con due strisce di velo nero a cravatta”.