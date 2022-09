Chi è il nuovo Presidente del Consiglio? Dopo queste elezioni politiche del 2022, salgono le quotazioni di Giorgia Meloni per il centrodestra ma il percorso non sarà così semplice. Regista dell’operazione sarà certamente Sergio Mattarella. Ecco il motivo.

Chi è il nuovo Presidente del Consiglio

Il presidente del consiglio dei ministri, detto più comunemente premier, sarà nominato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo quello che prevede la costituzione, infatti, i l Presidente della Repubblica nomina il premier e su proposta di esso nomina i ministri della Repubblica. Il governo poi guidato dal premier incaricato, dovrà, una volta nominati i ministri, ricevere la fiducia di entrambe le Camere: Senato e Camera dei deputati Dal 13 febbraio 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri è stato Mario Draghi e, prima di lui, Giuseppe Conte è stato premier per due volte (una con il governo gialloverde e una con il governo giallorosso). Chi sarà ora il prossimo premier?

Premier, i nomi più quotati

Ad essere favorita per la nomina di presidente del consiglio è, dai primi dati, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che sarebbe la prima donna a ricoprire l’incarico.

Qualche chance, però, potrebbe averla anche Mario Draghi, se venisse chiamato per fare un nuovo governo in caso di mancato accordo tra i partiti (che però ha detto di non essere disponibile).