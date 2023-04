Elezioni in Finlandia, vince la destra: la premier Sanna Marin è stata sconfitta

Elezioni in Finlandia, a vincere è stata la destra con le coalizione che adesso cambieranno. La vera sconfitta è stata la popolare socialdemocratica Sanna Marin che immediatamente ha riconosciuto la vittoria del suo avversario principale Petteri Orpo.

Elezioni in Finlandia, vince la destra

Le elezioni in Finlandia hanno visto la vittoria della destra. A vincere è stato il Partito di coalizione nazionale (Kok) guidato da Petteri Orpo: con il 97,7% dei voti scrutinati, il centrodestra è al 20,7%. Segue l’ultradestra di Veri Finlandesi, guidata dalla leader Riikka Purra, che cresce ai massimi della propria storia e raggiunge il 20,1%. I socialdemocratici si sono fermati al 19,9% con alla guida la premier uscente Sanna Marin.

Ecco le prime parole del vincitore Petteri Orpo. “ È stata una grande vittoria – dichiara il 53enne ex ministro delle Finanze -. Sulla base di questo risultato elettorale, cominceremo a negoziare un governo in Finlandia “. I negoziati per la formazione del governo inizieranno dopo l’elezione dello speaker del Parlamento, il 12 aprile, e i tempi potrebbero essere molto lunghi, si parla addirittura di mesi. Occorrerà mettere insieme una coalizione con almeno 101 deputati su 200. “I colloqui – ha dichiarato Orpo – saranno piuttosto difficili”.

La premier Sanna Marin è stata sconfitta

A riconoscere la sconfitta è stata la stessa Sanna Marin che ha parlato così ai suoi sostenitori: “Congratulazioni al vincitore delle elezioni, congratulazioni alla Coalizione nazionale, congratulazioni al partito dei finlandesi, la democrazia ha parlato”. “Il mio partito ha guadagnato consensi e abbiamo più rappresentanti in parlamento, quindi, come leader del partito, sono molto contenta”, ha aggiunto l’esponente socialdemocratica.