Caccia sopra Milano. Si pensa all’Ucraina ma è la maratona… Video

Volano caccia nel cielo di Milano. Questa mattina due aerei militari hanno sorvolato, a bassa quota, l’area del capoluogo corrispondente alla Stazione Centrale. Si registrano otto passaggi anche in zona Duomo. Nel video che vi proponiamo si vedono i caccia sfrecciare accompagnati dal caratteristico fragoroso rumore.

In Piazza Duca d’Aosta, alla vista degli aerei, gli occhi dei passanti si sono alzati al cielo intimoriti

In Piazza Duca d’Aosta, alla vista degli aerei, gli occhi dei passanti si sono alzati al cielo. Alcuni sguardi mostravano preoccupazione. Altri erano semplicemente incuriositi. Echi di guerra dall’Ucraina? No, per foruna. Semplicemente si tratta di un’esercitazione in vista della Stramilano di domenica. Quando, durante la maratona, ci sarà un evento con l’Aeronautica militare.