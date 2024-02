Bitcoin in rialzo. L’esperto: “Mercato reattivo ma non sempre sicuro”

Perché leggere questo articolo? Il bitcoin è una bolla che non esplode. Anzi, dopo alcuni momenti di difficoltà, la criptovaluta per eccellenza sta conoscendo uno straordinario rialzo. L’analista finanziario Federico Izzi spiega a True-news.it il perchè.

“Posso dire con certezza che faranno una brutta fine“. Queste erano le parole di Warren Buffett, imprenditore ed economista, nominato da Forbes come “il più grande investitore di sempre“, riguardo il mercato dei Bitcoin. Ma nonostante le dichiarazioni di Buffett susseguite negli anni non sempre positive riguardo i bitcoin, pare che questi ultimi invece godano di ottima salute ultimamente.

Lo straordinario rialzo del mercato dei bitcoin

Dopo una settimana di scambi non troppo entusiasmanti, il bitcoin ha superato i 60mila dollari per la prima volta dalla fine del 2021 e il suo prezzo è aumentato del 32% dall’inizio dell’anno. Questa corsa è inoltre favorita dal lancio di fondi Etf che rende più facile l’acquisto di moneta digitale anche per i piccoli risparmiatori. Dal loro lancio, l’11 gennaio 2024, i nuovi Etf statunitensi sul bitcoin hanno raccolto più di 6 miliardi di dollari. Questa immediata spinta al rialzo però potrebbe però attenuarsi col tempo, incentivando a disinvestire sulle criptovalute.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Federico Izzi: “Bitcoin bene che diventerà sempre più raro”

Federico Izzi, analista finanziario e trader, ha commentato a True-News.it il rialzo del mercato finanziario del bitcoin. “Se questi dati dovessero continuare anche nei prossimi mesi o anni il bitcoin – che è uno strumento limitato – diventerà sempre più raro“, ha affermato. Il prezzo del bitcoin va quindi a pari passo con le leggi del mercato ed essendo il bitcoin un bene finito, se continuerà ad esserci una domanda che rimane costante “l’offerta si comprimerà e il prezzo salirà di conseguenza. Se invece questa tecnologia non dovesse essere confermata, questo impatterà naturalmente sul prezzo”, prosegue Izzi.

L’esperto: “Mercato reattivo ma non sempre sicuro”

Alla domanda se il mercato dei bitcoin fosse sicuro, Federico Izzi ci ha tenuto a specificare che non può essere definito tale. “Non lo definirei sicuro. Essendo un mercato è esposto a dei rischi“, ha commentato. “Quello che sta dimostrando è che è un mercato che si sta stringendo. Le fluttuazioni del prezzo rimangono importanti“. Dall’11 gennaio al minimo del 23 gennaio 2024, il bitcoin ha infatti avuto un ribasso del 20% (nonostante rimanga un trend rialzista, +140% rispetto all’anno scorso). “Sono comunque elementi da valutare”, ha aggiunto Rizzi. “E’ un mercato molto reattivo e bisogna sempre fare attenzione“.

Izzi: “Buffett? Sta sbagliando. Valutazioni errate sui bitcoin”

Izzi conclude commentando le dichiarazioni di Warren Buffett. “Come lui ha fatto nella sua vita, il suo metodo di riferimento è stato il mercato. Questa volta il mercato gli dimostra che sta sbagliando“, ha commentato Izzi. Per una volta, l’oracolo di Omaha sembra essersi sbagliato. Tutta colpa dell’imprevedibilità del bitcoin. “E’ una sua valutazione sbagliata sulla tecnologia e i suoi investimenti sono stati sbagliati nel passato. Il mercato sta mostrando che lui ha avuto decisamente torto nella sua valutazione riguardo il mondo dei bitcoin“.