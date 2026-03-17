Attilio Fontana non c’entra niente con il caporalato

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Dopo quasi tutti i marchi della moda e del delivery, è toccato anche alla Paul Shark: amministrazione controllata per sfruttamento di opifici cinesi. E’ una novità? No. E’ qualcosa su cui è giusto intervenire? Sì. Se c’è sfruttamento, bisogna correre ai ripari. E questo è stato fatto. Poi si può decidere se il “controllare” aziende private sia nei limiti e nelle prerogative dei pubblici ministeri, ma il punto è che certe dinamiche vanno combattute. E che la politica dovrebbe aiutare a combatterle. Sennò poi sono bravi tutti a dire “oh poveri rider quanto sono sottopagati” ma intanto cliccano sulla consegna gratuita (che poi gratuita non è, visto che qualcuno deve pagarli i rider, e visto che non costa all’utente diventa costo generale dell’azienda, che prova a comprimerlo). Peraltro, su questa cosa dei marchi del lusso che producono in opifici cinesi, la novità degli ultimi anni è che sono stati importati i cinesi in Italia. Prima, semplicemente, la merce veniva spedita dall’Oriente all’Occidente, e non c’era pm a poter dire alcunché. Poi però le spese di trasporto sono lievitate a cause di guerre et similia, e dunque l’imprenditoria ha provato a mantenere invariati i conti usando le stesse competenze specifiche qui in Italia.

Fin qui, il lungo preambolo sul merito. C’è però anche un metodo. Oggi i giornali – e pure domani – titolano non sulla Paul Shark in amministrazione controllata. Ma sul fatto che chi la possiede è il cognato di Attilio Fontana. E dunque, parlano di Attilio Fontana. Ma perché? Risulta forse che Fontana abbia un qualunque ruolo nell’azienda? Che abbia una qualunque responsabilità? Chi legge però penserà: ecco, il governatore sta facendo pasticci con i cinesi. Come al solito i giornalisti badano molto bene a quello che scrivono, ma poco a quello che capisce la gente che legge i loro articoli.

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