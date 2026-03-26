Home Esclusiva True Al Nord vince il sì, quindi deve perdere un ministero
Esclusiva True, Politics, Primo Piano

Al Nord vince il sì, quindi deve perdere un ministero

26 Marzo 202626 Marzo 2026By Fabio Massa
Al Nord vince il sì, quindi deve perdere un ministero

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Ancora sulla vicenda di Daniela Santanché. Quello che mi sconvolge di più non è tanto la cacciata della ministro. Sono logiche politiche, problematiche interne a un partito che ha preso una scoppola dagli italiani al referendum. Sono rapporti personali ancor prima che rapporti politici. Importano il giusto, al popolo lombardo. Quello che però rileva – almeno a me, in prima battuta – è che si inizia a ipotizzare che debba essere un ministro del Meridione (così dicono i giornali) a prendere il posto della piemontese/lombarda Santanché.

E perché? La logica è – facciamo ironia – ineccepibile: visto che il Sud non ci ha votato, diamogli un ministro. Fantastico! Ribaltandola, potrebbe essere: visto che il Nord ci ha votato, leviamogli un ministro. Non parliamo di competenze professionali. No. Parliamo di provenienza geografica: che bellezza. Che poi, a volerla dire bene, Fdi si dovrebbe interrogare come mai il Lazio che ha ricevuto fiumi di denaro dal PNRR, Roma Capitale, eccetera eccetera, abbia votato no. E si dovrebbe interrogare sul perché la Puglia, che ha San Raffaele Fitto in Europa, abbia votato no.

Iscriviti alla Newsletter Frontale - a cura di Fabio Massa

E sul perché tutto il Meridione, beneficato dalle zone economiche speciali (segnatevelo: prossimo obiettivo delle Procure), abbia votato no. Forse, semplicemente, non dipende da un ministro in più il consenso (o da un ministro in meno). Forse dipende da una attitudine: quella a leggere le cose nel merito, o dare solo e unicamente una valenza politica.

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

, , , ,