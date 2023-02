I primi dati delle regionali in Lombardia sono chiari, e per trovare una affluenza così bassa bisogna tornare dal 1970. In Lombardia si è registrato l’ennesimo record negativo. Già Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra sia Letizia Moratti si sono affrettati a sottolineare questo dato preoccupante che rimarca un allontanamento di molti elettori dalla politica regionale. Vediamo, però, quali sono gli altri precedenti di una affluenza bassa.

Affluenza Regionali, record negativo in Lombardia: mai così male dal 1970 In Regione Lombardia si registra un record negativo per quanto riguarda l'affluenza delle elezioni regionali. Per queste elezioni regionali il dato si è fermato al 41,6%, il più basso dal 1970. Finora il dato peggiore di votanti nella storia delle elezioni regionali lombarde, come anche sottolinea l'agenzia La Presse, era stato registrato nel 2010, quando la percentuale si fermò al 71,9%. Anche all'epoca si votò in due giorni, solo per le regionali, domenica 28 e lunedì 29 maggio (fino alle 14) e a vincere fu con il 56,11% fu il candidato di centrodestra Roberto Formigoni. Nel 2018, quando si votò in un solo giorno e anche per le politiche, l'affluenza fu del 73,81%.