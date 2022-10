Liguria, Angelo Gratarola nuovo assessore alla Sanità

Gratarola è stato scelto in condivisione con tutti i partiti che compongono la maggioranza di governo della Regione

Angelo Gratarola, attuale direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e direttore del Dipartimento Emergenza dell’Ospedale Policlinico San Martino oltre che coordinatore del Dipartimento Interaziendale Regionale dell’Emergenza urgenza di Alisa, è stato designato assessore alla Sanità della Regione Liguria.

La delega finora è stata nelle mani del governatore Giovanni Toti. Gratarola è stato scelto in condivisione con tutti i partiti che compongono la maggioranza di governo della Regione e in particolare con i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, della Lega Liguria Edoardo Rixi e di Forza Italia Carlo Bagnasco: “La selezione del profilo più datto è stata portata avanti con un costante dialogo con gli alleati in modo da arrivare all’affidamento dell’incarico al professionista che rappresenta la migliore sintesi tra capacitaà, esperienza e condivisione del progetto”, spiega la Regione.