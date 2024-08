La Commissione Europea ha approvato la commercializzazione nell’Unione Europea del vaccino a mRNA “mResvia” per l’immunizzazione degli adulti over 60 contro le malattie delle basse vie respiratorie causate dal virus respiratorio sinciziale (RSV). L’annuncio è stato dato dalla stessa Commissione in una nota ufficiale.

Il RSV è un virus respiratorio comune che, pur causando generalmente sintomi lievi, può avere conseguenze gravi per le persone vulnerabili, come gli anziani. Il vaccino mResvia, sviluppato da Moderna, è il primo vaccino a mRNA autorizzato nell’UE per una patologia diversa dal Covid-19, anche se nel 2023 sono già stati approvati altri vaccini contro l’RSV nell’Unione.

“La vaccinazione salva vite. In una forte Unione Europea della Salute, siamo determinati a garantire che tutti abbiano accesso alla protezione necessaria contro gravi malattie”, ha dichiarato Stella Kyriakides, Commissaria UE per la Salute. “Questa approvazione del primo vaccino a mRNA contro l’RSV dimostra chiaramente l’importanza dell’innovazione nella protezione della salute dei nostri cittadini.”

L’autorizzazione di mResvia arriva in vista della stagione autunnale/invernale, periodo in cui le infezioni respiratorie, come quelle causate dall’RSV, raggiungono il loro picco in tutta l’UE. Questa decisione segue una valutazione scientifica positiva da parte dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) nel giugno 2024. Ora, spetterà alle autorità nazionali di ciascun Stato membro decidere se e come integrare l’uso del vaccino nei rispettivi piani di vaccinazione nazionali.