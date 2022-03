Svolta nella sanità: tutte le prestazioni, pubbliche e private, sul fascicolo elettronico sanitario

Un altro importante passo verso la sanità del futuro. Il 16 marzo è passato al Senato un emendamento che imprime una vera e propria svolta nella digitalizzazione delle prestazioni sanitarie. E un ulteriore vantaggio per i pazienti.

Tutte le prestazioni sul FSE

Ogni prestazione sanitaria- si legge nella riformulazione dell’emendamento 21.1, a firma dei senatori Parente, Faraone e Evangelista- sia che sia erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati, “è inserita, entro 5 giorni dalla prestazione medesima, nel Fascicolo Sanitario Elettronico in conformità alle disposizioni del presente”. In poche parole, scatta l’obbligo di caricamento sul FSE, lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, di tutte le prestazioni sanitarie. Anche da parte dei privati. In questo modo, ogni paziente avrà una cartella clinica completa.

“Verso la vera storia dei pazienti”

“Si costruirà davvero il fascicolo sanitario elettronico e finalmente si va verso una sanità del futuro. Grazie ad un emendamento di Italia Viva appena approvato nel Sosteni Ter ogni prestazione, sia di operatori pubblici che privati, sarà obbligatoriamente inserita entro 5 giorni nel fascicolo sanitario digitale. Si tratta di una questione fondamentale per la salute dei cittadini perché con la banca dati digitale avremo la vera storia dei pazienti, utile alla migliore diagnosi e cura così come alla ricerca: in questo modo possiamo fare viaggiare i dati , senza muovere le persone.

Davvero una rivoluzione per la nostra sanità “, così in una nota le parlamentari di Italia Viva Annamaria Parente e Lisa Noja.