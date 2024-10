Sanità: Schillaci chiede risorse per nuove assunzioni e miglioramenti salariali nel SSN

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato l’importanza di garantire adeguate risorse nella prossima manovra finanziaria per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Durante l’Assemblea generale dei medici europei dipendenti (Fems) a Roma, tenutasi il 4 ottobre, Schillaci ha evidenziato la necessità di avviare un piano pluriennale di assunzioni di personale medico e sanitario, volto a incrementare il numero di operatori attivi negli ospedali pubblici.

Miglioramenti salariali e incentivi fiscali per il personale del SSN

Oltre alle nuove assunzioni, Schillaci ha indicato come priorità il miglioramento delle condizioni economiche per chi lavora nel SSN. In particolare, ha proposto una tassazione agevolata per l’indennità di specificità degli operatori sanitari, suggerendo l’introduzione di una “flat tax” simile a quella già applicata agli straordinari con il decreto legge sulle liste d’attesa. Questo intervento, secondo il ministro, mirerebbe a riconoscere e valorizzare maggiormente il lavoro svolto dai professionisti della sanità pubblica.

Una finanziaria per il Paese e la modernizzazione della medicina

Nel suo intervento, Schillaci ha anche parlato degli sforzi del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel reperire le risorse necessarie per una manovra finanziaria utile al Paese. Ha però sottolineato che le questioni da affrontare non sono soltanto economiche, ma richiedono un’azione complessiva per rendere la medicina più moderna e in linea con le esigenze attuali.

L’importanza di rispondere alle aspettative dei giovani medici

Il ministro ha evidenziato come le nuove generazioni di medici abbiano aspettative diverse rispetto al passato. Per attrarre e trattenere i giovani talenti, è fondamentale creare un sistema sanitario meno burocratizzato e con maggiori opportunità di crescita professionale. Schillaci ha affermato che questo non è un problema esclusivamente italiano, ma una sfida globale, e ha ribadito l’impegno del governo nel rendere il sistema sanitario più attrattivo per le nuove leve.