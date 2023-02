Sanità, le nuove giunte: nel Lazio Rocca vuole l’interim, in Lombardia Fontana vuole Bertolaso

In Lazio e Lombardia, concluse le elezioni regionali con una vittoria schiacciante del centrodestra, si pensa alla costruzione delle nuove giunte. Anche se, almeno in termini di Sanità, la situazione non dovrebbe variare di molto.

Lazio, Rocca vuole l’interim per Sanità e Bilancio Nel Lazio, Francesco Rocca, eletto presidente, vorrebbe per sè l’interim per Sanità e Bilancio. Due deleghe da mantenere per breve tempo – riporta l’edizione romana di Repubblica – e poi da assegnare a due tecnici. Sul resto della giunta invece, si naviga ancora in alto mare, alle prese con gli appetiti dei partiti della coalizione. Lombardia: Fontana indica Bertolaso ma si scontra con Fdi In Lombardia, Fontana – secondo i rumors – punta alla riconferma di Guido Bertolaso, subentrato al posto di Letizia Moratti poco prima delle elezioni. L’ok della Lega si scontra con le mire di Fratelli d’Italia verso un assessorato, quello al Welfare che “vale doppio”. Indiscrezioni vedrebbero Fdi interessata a indicare Carlo Maccari. Che, però, ha smentito le voci: vuole rimanere a Roma ma comunque far sì che un mantovano sieda nella giunta lombarda. Lombardia: Majorino appoggia Bertolaso alla Sanità Bertolaso ha curiosamente l’endorsment di Majorino che ieri ha dichiarato: “Non vorrei fare un danno alla causa di Bertolaso, ma sinceramente mi auguro che l’assessore alla sanità lo faccia una figura con le sue caratteristiche e non qualcuno che di sanità o welfare non si sia mai occupato”.