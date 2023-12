Sanità del futuro, Mantoan (Agenas): “Occorre potenziare telemedicina e monitoraggio”

“L’organizzazione sanitaria del nostro Paese sta cambiando sta migliorando e si sta aggiornando per divenire al passo con i tempi”. Lo ha dichiarato Domenico Mantoan, direttore generale di Agenas, al termine dell’evento “La sanità del futuro, un bene indivisibile da Nord a Sud”, tenutosi l’11 dicembre presso il ministero della Salute. Un’iniziativa promossa da Inrete con il patrocinio del ministero. Nell’evento si è delineato l’approccio One health, una visione innovativa e ambiziosa per la sanità del Paese che prevede una strategia circolare per migliorare la salute dei cittadini.

“Stiamo facendo un grande investimento sia dal punto di vista del nuovo modello organizzativo del territorio, sia dal punto di vista della costruzione di una rete di informatizzazione che permetta la presa in carico del cittadino e l’erogazione dei LEA attraverso la telemedicina e il tele monitoraggio. L’obiettivo è tenere il paziente a casa, gestire la cronicità da remoto e portare più possibile le prestazioni sanitarie al domicilio del cittadino“, ha proseguito Mantoan.

“Da questo punto di vista la nuova organizzazione con il tele monitoraggio cambierà sicuramente in meglio la presa in carico della cronicità degli anziani e dei cittadini soli. Da sottolineare anche il ruolo di Agenas, l’agenzia che ha il compito di accompagnare le Regioni e le aziende sanitarie nella costruzione di questo nuovo modello organizzativo, creando supporto per il monitoraggio e informando il Ministero dell’andamento di questo cambiamento, anche con l’ausilio di alcune collaborazioni che stiamo mettendo in atto sia con le regioni, sia con le aziende sanitarie interessate”, ha concluso