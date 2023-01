Roadshow Salute, Carugo: “In Lombardia abbiamo un ottimo sistema”

“Da medico dico posso solo dire: il paziente al centro”. Non ha dubbi sul concetto chiave della riforma della sanità lombarda Stefano Carugo, – Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura Complessa e Professore Associato – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi di Milano – intervenuto nel corso dell’ultima tappa, quella di Milano, del roadshow Salute, un bene del territorio, promosso da Federfarma con il supporto organizzativo di Inrete.

Carugo: “In Lombardia abbiamo un ottimo sistema”

“Credo che questo sia il messaggio più semplice che dobbiamo sempre ricordare noi medici, direttori generali, amministrativi, operatori. Dobbiamo sempre guardare alla cura del nostro paziente. Si può fare sempre di meglio. Credo che noi abbiamo un ottimo sistema, in Lombardia può essere migliorato, ma credo che siamo sulla strada buona”.

Carugo: “Siamo il Paese con il maggior numero di fumatori”

Carugo è poi entrato nel merito della sua branca di competenza. Fornendo alcune indicazioni per la prevenzione di patologie cardiovascolari. Noi siamo il Paese con il maggior numero di fumatori. È una cosa drammatica. La Lombardia è la città del ministro Sirchia, dove fu fatta la prima legge contro il fumo. Tanti ragazzi crescono senza sapere né che valore di pressione hanno né di colesterolo. Colesterolo alto vuol dire ictus, infarti e malattie che poi ti porti dietro tutta la vita. La prevenzione è fondamentale, bisogna avere un forte imprinting politico per far capire ai nostri cittadini quanto sia importante investire sul proprio corpo. La poltrona è il nuovo cancro. Bisogna imparare a muoversi. Bisogna dimagrire, bisogna muoversi e muoversi”, ha concluso Carugo.