Schillaci in Conferenza Regioni, Fedriga: “Verso nuovo Patto Salute”

“Poste le basi per nuovo Patto Salute”: lo annuncia Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, dopo l’incontro con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a Lungotevere Ripa.

Fedriga: “Vogliamo insieme, attraverso un tavolo di confronto, dare una nuova programmazione”

“Con spirito di leale collaborazione istituzionale – spiega Fedriga – la Conferenza delle Regioni lavora insieme al Governo ad un nuovo Patto Salute. Vogliamo insieme, attraverso un tavolo di confronto, dare una nuova programmazione e modernizzare il settore nei prossimi anni. Superata con successo la pandemia, ora va rafforzato il valore universale del sistema sanitario e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Lavoriamo quindi al rilancio della sanita’ e al suo potenziamento territoriale”.

Il presidente della Conferenza delle Regioni: “Il Pnrr è un’occasione unica per riorganizzare e modernizzare il nostro sistema sanitario”

Gli investimenti in Salute hanno un impatto positivo sullo sviluppo dell’economia e “il Pnrr è un’occasione unica per riorganizzare e modernizzare il nostro sistema sanitario – prosegue -. Ma la scadenza 2026 e’ un termine che dobbiamo tenere in considerazione nella programmazione e rimodulazione degli interventi, ad esempio quelli relativi all’edilizia sanitaria”. Per Fedriga “serve un’assistenza integrata tra servizi territoriali, ospedalieri. sociali, digitali, in modo da erogare un’assistenza con sempre migliori tempi di accesso e di qualita’ delle prestazioni. Per raggiungere questi obiettivi servono maggiori risorse e un investimento sul personale anche con nuove assunzioni”.