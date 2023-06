Rizzato (Amgen): “E’ più efficiente spostare i dati rispetto ai cittadini”

“I vantaggi dell’utilizzo del digitale nel sistema sanitario sono tantissimi”. Lo dice Sara Rizzato, BU Director Chronic Disease, Amgen Italia, intervenuta ai microfoni di True-News.it a margine dell’ultima edizione di Salute Direzione Nord del 19 maggio.

Rizzato: “Con la telemedicina ci sono vantaggi dal punto di vista del paziente nelle fasi di follow-up e di diagnosi”

Rizzato ha preso parte al panel dedicato alla “digitalizzazione delle nostre cure”: “Il dottor Musumeci e la dott.ssa Castiglioni hanno illustrato i vantaggi della telemedicina per i pazienti complesi e cronici che necessitano di plurime visite ed esami di laboratorio. Spesso si spostano da centri lontani rispetto a quello di riferimento. Siamo in una fase in cui è più efficiente spostare i dati che il cittadino. Ci sono vantaggi dal punto di vista del paziente nelle fasi di follow-up e di diagnosi”.

Al centro di tutto resta centrale l’umanità dell’approccio sanitario, anche nella contaminazione con il digitale. Rizzato: “Da qui l’importanza di un percorso di formazione che faccia comprendere le competenze digitali e manageriali”.