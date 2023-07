Reti oncologiche, ecco il documento con i requisiti essenziali per valutarne le performance

Il primo sui requisiti essenziali per la valutazione delle performance e il secondo sul ruolo delle associazioni di volontariato, di malati e di attivismo civico. A proposito delle reti oncologiche arrivano due documenti targati Agenas pronti ad essere approvati in Conferenza Stati-Regioni. Dopo l’accordo, le Regioni e le Province autonome, entro tre mesi, dovranno recepirli e garantire la loro implementazione. Viene logicamente garantita l’autonomia delle Regioni nell’adottare le soluzioni organizzative più idonee a garantire le esigenze della programmazione regionale.

Requisiti essenziali per la valutazione delle performance delle reti oncologiche

Governance delle reti oncologiche, gestione clinica dei pazienti, delle risorse, valutazione, processi sociali e supporto alla persona e al caregiver, comunicazione e trasparenza della rete oncologica sono le aree di riferimento per valutare le performance delle reti oncologiche. Il documento redatto dall’Agenas indica per ogni voce, requisiti, standard e indicatori.

Ruolo delle associazioni di volontariato, di malati e di attivismo civico

L’Accordo parte invece dalla necessità da un lato, di favorire l’applicazione delle indicazioni contenute nell’Accordo del 2019 “revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale”, in particolare nella parte in cui delinea specifici ambiti operativi per il coinvolgimento dell’associazione di volontariato e di malati nel contesto delle attività di rete; e dell’altro dall’esigenza di rafforzare il ruolo delle associazioni dei pazienti e dell’attivismo civico in campo oncologico quali componenti formalmente riconosciute della rete, attraverso la partecipazione ai livelli rappresentativi e direzionali, così come alle funzioni di integrazione e completamento dell’offerta istituzionale.