La salute mentale è un pilastro fondamentale del benessere generale e un diritto inalienabile di ogni individuo. Per questo, ogni 1o ottobre, si celebra la giornata a essa dedicata. Molte le iniziative atte a sottolinearne l’importanza. Tra queste, spicca il Manifesto di Milano, presentato nel 2024 come un impegno concreto per promuovere la salute mentale come bene comune. Il documento sottolinea che la salute mentale non è solo una condizione individuale, ma un percorso che richiede consapevolezza, sostegno e un ambiente favorevole, coinvolgendo l’intera comunità.

Valori e principi: equiparare salute mentale e fisica

Nel Manifesto, viene affermato che “non esiste salute senza salute mentale”. La salute mentale deve essere considerata alla pari della salute fisica, riconoscendone l’importanza per la crescita personale, lo sviluppo della comunità e la sostenibilità sociale. Secondo i dati riportati, l’80% degli italiani ritiene che la salute mentale sia tanto importante quanto quella fisica, ma il 41% afferma che i servizi sanitari tendono a concentrarsi maggiormente sulla salute fisica.

Priorità strategiche: prevenzione, inclusione e supporto

Il Manifesto definisce una serie di priorità strategiche per la promozione della salute mentale. Tra queste spiccano la prevenzione dei disturbi neuroevolutivi, il miglioramento del rapporto tra individuo e ambiente, e la lotta contro la “povertà vitale”, che include non solo la privazione materiale, ma anche la mancanza di risorse emotive e relazionali. Viene evidenziata l’importanza di un’azione preventiva tempestiva, specialmente nelle fasi iniziali della vita, per evitare l’insorgere di problematiche mentali.

Rimuovere lo stigma e promuovere l’inclusione

Una parte essenziale del Manifesto riguarda l’eliminazione dello stigma legato ai disturbi mentali. Viene richiesto un impegno a livello sociale per creare un ambiente inclusivo e di supporto, che permetta a tutti di partecipare attivamente alla vita della comunità. Educare e sensibilizzare sul tema della salute mentale diventa fondamentale per favorire una comprensione più profonda delle problematiche psicologiche e dei diritti delle persone che le affrontano.

Investire nella salute mentale di donne, bambini e adolescenti

Particolare attenzione viene riservata alla salute mentale delle donne, spesso esposte a maggiori rischi psicologici a causa dei molteplici ruoli che ricoprono nella società. Il Manifesto chiede misure specifiche che tengano conto delle differenze di genere e delle sfide sociali ed economiche che le donne affrontano. Anche la salute mentale di bambini e adolescenti è considerata una priorità urgente, data la crescente esposizione all’isolamento sociale e agli effetti del mondo digitale. È necessario adottare strategie mirate per supportare questa fase delicata dello sviluppo.

Un approccio integrato per un benessere globale

Il documento promuove un approccio integrato alla salute mentale, che riconosca l’interconnessione tra le persone, l’ambiente e la comunità. Questo approccio, ispirato alla visione “One Health”, mira a considerare il benessere totale, comprendendo l’importanza dell’ambiente e delle dinamiche sociali nella promozione della salute mentale. Viene inoltre riconosciuto il ruolo cruciale dei professionisti della salute mentale e l’importanza di garantire un accesso tempestivo ai servizi di supporto per chi ne ha bisogno.

Il documento è disponibile qui.