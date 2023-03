Lazio, ecco i componenti della VII commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

La macchina della nuova giunta regionale del Lazio è pronta a partire. Nella giornata di giovedì 30 marzo, si sono insediate le Commissioni.

Per la maggioranza – riporta Roma Today – sette presidenze sono andate a Fratelli d’Italia, una ciascuna a Lega, Forza Italia e Udc. Per le opposizioni, una presidenza ciascuno al Partito democratico e alla Lista D’Amato. Fuori il Terzo Polo che, nei giorni scorsi, ha accusato i dem di voler “arraffare tutto”, anche alla luce della nomina di Eleonora Mattia come presidente del Comitato regionale di controllo contabile.

La VII commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Ecco i membri della commissione che si occupa, tra le altre materie, di Sanità.

Presidente: Alessia Savo (Fratelli d’Italia).

Vicepresidenti: Orlando Tripodi (Lega) e Rodolfo Lena (Pd).

Altri componenti: Daniele Sabatini, Eleonora Berni, Enrico Tiero (tutti di Fratelli d’Italia), Fabio Capolei e Giorgio Simeoni (Forza Italia), Mario Luciano Crea (Lista Rocca), Salvatore La Penna e Massimiliano Valeriani (Pd), Alessio D’Amato (Insieme per il Lazio), Marietta Tidei (Azione-Italia viva), Marta Bonafoni (Lista D’Amato), Nazzareno Neri (Udc) e Roberta Della Casa (M5s).

Chi è Alessia Savo, la presidente della VII commissione

Già sindaco di Torrice, in provincia di Frosinone, ora ricopre il ruolo di consigliera comunale nel capoluogo laziale. Il suo curriculum appare perfettamente in linea con la presidenza della Commissione Sanità: Alessia Savo è laureata in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, Roma, secializzata in endocrinologia e mal. del ricambio presso l’ Università di Roma Tor Vergata e ha conseguito un master in Management Sanitario all’ Università Federico II di Napoli.

Ha svolto la sua professione presso il policlinico di Tor vergata sino al 2008. Attualmente svolge la sua attività professionale , quale specialista, presso: Asl di Frosinone ed i suoi ambulatori privati di Frosinone, Veroli, Atina, Alatri, Sora. E’ inoltre dirigente Diabetologa ed endocrinologa presso l‘ istituto di cura INI città bianca di Veroli e m embro Comunita’ di S. Egidio, impegnata in attività di volontariato. E’ anche vice Presidente Medici cattolici di Frosinone.