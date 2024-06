Associazione europea dei farmacisti ospedalieri, Polidori confermata nel Board

L’italiana Piera Polidori, Direttore UOC Farmacia AOOR Villa Sofia-Cervello a Palermo, è stata riconfermata nel board della Associazione Europea dei Farmacisti Ospedalieri (EAHP). Polidori ha precedentemente ricoperto ruoli di rilievo come vice-presidente e direttore scientifico della SIFO ed è attuale presidente del Collegio dei Sindaci SIFO. La sua rielezione è stata accolta con grande entusiasmo da Arturo Cavaliere, presidente della SIFO, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione europea tra professionisti del settore farmaceutico.

Il nuovo Board di EAHP vede la presidenza passare al serbo Nenad Miljkovich, mentre altri membri significativi includono Despoina Makridaki e Ana Lozano, figure chiave nelle associazioni farmaceutiche greca e spagnola, rispettivamente. La conferma di Polidori viene vista come un riconoscimento delle competenze e delle relazioni internazionali della farmacia ospedaliera italiana.

L’assemblea ha anche discusso temi cruciali per la professione, tra cui la recente revisione della legislazione farmaceutica presentata al Parlamento europeo. Polidori, entusiasta della sua terza riconferma nel board, ha espresso il suo impegno a continuare la collaborazione con l’EMA, specialmente nella revisione della Union list of critical medicines, essenziale per garantire l’accesso a farmaci salvavita in situazioni di emergenza.

Polidori ha dedicato un ringraziamento speciale ai colleghi che l’hanno sostenuta e a tutta la SIFO, enfatizzando il ruolo fondamentale dell’associazione nella fondazione dell’EAHP e nel supporto alla sua candidatura. Questo evento segna un passo importante per il rafforzamento della cooperazione tra i professionisti del settore farmaceutico ospedaliero a livello europeo.