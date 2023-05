Pnrr, Regioni in ritardo sulle opere. Scarica il report di Agenas

La scadenza del 2026 rischia di essere un miraggio per diverse Regioni, indietro nel percorso verso le Case della comunità

8,5% case della comunità POR attive e 11,6% case della comunità Extra POR attive. Solo in cinque Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte e Toscana) risultano case della comunità previste nei POR già avviate e operanti e solo tre Extra POR (Lombardia, Piemonte e Umbria).

Il primo monitoraggio semestrale di Agenas sull’attuazione degli standard del DM 77/2022

E’ il quadro che emerge dal primo monitoraggio semestrale di Agenas sull’attuazione degli standard del DM 77/2022 riguardante il semestre giugno-dicembre 2022, per quanto concerne gli interventi previsti dalla missione 6 component 1 del Pnrr. La scadenza del 2026 rischia di essere un miraggio per diverse Regioni, indietro nel percorso verso le Case della comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali di comunità la cui scadenza è per il 2026.

A rivelare i dati l’Audizione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali dello scorso 4 maggio di fronte alla Commissione Affari sociali e Lavoro del Senato.

Le due categorie di intervento

Questi interventi vengono divisi in due macrocategorie: interventi previsti nei POR (Piano Operativo Regionale) allegati ai CIS (Contratti Istituzionali di sviluppo) sottoscritti tra le Regioni/PA e il Ministero della Salute in attuazione del Pnrr; interventi Extra POR che utilizzano altre fonti di finanziamento (art.20, Fondi regionali, Fesr etc.).