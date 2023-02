Papa Francesco: “Battersi perché nessuno sia escluso dal servizio sanitario”

Il messaggio del Papa: "Ecco il punto decisivo: non si tratta di rivendicare favori per la propria categoria, non è questa la buona politica"

“Ecco il punto decisivo: non si tratta di rivendicare favori per la propria categoria, non è questa la buona politica; ma si tratta di battersi perché nessuno sia escluso dal servizio sanitario, nessuno sia discriminato, nessuno penalizzato. E questo a partire da un’esperienza come la vostra che è fortemente a rischio di emarginazione. Faccio un esempio: realtà come la vostra possono fare pressione perché si superino le barriere nazionali e commerciali per condividere i risultati delle ricerche scientifiche, così da poter raggiungere obiettivi che oggi appaiono molto distanti.Certo, è difficile impegnarsi per tutti quando già si fa fatica ad affrontare il proprio problema”. Così Papa Francesco in Udienza con una Delegazione della Federazione Italiana Malattie Rare.